Vader van Max Verstappen slaat over de kop in rally: beelden van zware crash vrijgegeven

Voor de familie Verstappen was het geen goed raceweekend. Zoon Max kreeg tijdens de GP van Spanje een flinke dreun te verwerken in de strijd om het kampioenschap, terwijl vader Jos crashte tijdens een rally in Zweden.

Sinds 2022 doet Jos Verstappen mee aan het FIA European Rally Championship (ERC). Dit jaar is daar een aparte klasse aan toegevoegd: een speciaal Master-kampioenschap voor ervaren rijders van 50 jaar en ouder.

Crash

Op zaterdag deed de voormalig Formule 1-coureur mee aan de rally in Zweden, maar na 6,8 kilometer ging het mis. Jos sloeg in een bocht over de kop, maar landde uiteindelijk weer op vier wielen. Beelden van de crash zijn op Instagram gedeeld door het account van ERC. Gelukkig bleef Jos ongedeerd. De vader van Max besloot uiteindelijk wel dat hij de rally niet meer af zou maken zodat hij zich kon focussen op de volgende editie in Polen.

Verstappen vertelde achteraf wat er gebeurde. "Ik sloeg over de kop en stond daarna weer op vier wielen. De rolkooi was helemaal in orde, maar de voorkant had wat schade, er was ook wat schade aan de achterkant en één demper was kapot. Omdat de rally in Polen er al snel aankomt en ik me in deze rally niet echt prettig voelde in de auto, willen we alles grondig controleren in plaats van zomaar door te rijden. Elke crash is een les, maar dit is iets wat hier vrij typisch is."

Verklaring

Ook had hij een verklaring voor de crash. "Ik denk dat ik iets te hard de bocht in ging en daardoor de apex miste, dus de binnenkant van de bocht. Ik kwam in het losse grind terecht, volledig op het gras, en kon de bocht niet meer halen. De achterwielen belandden in een greppel en de auto sloeg over de kop. In dit soort rally’s gebeurt dat heel makkelijk."

Max

Ook zoon Max beleefde geen goed raceweekend. Hij was tijdens de Grand Prix van Spanje betrokken bij twee incidenten, en eindigde uiteindelijk op de tiende plaats na een tijdstraf. Hierdoor heeft hij een enorme dreun opgelopen in de titelstrijd met Oscar Piastri. Tot overmaat van Ramp moet Max zelfs vrezen voor een schorsing omdat hij ook nog eens drie strafpunten op zijn licentie ontving.