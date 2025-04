Nieuw avontuur Jos Verstappen smaakt naar meer: 'We geven niet op'

Terwijl Max Verstappen afgelopen weekend de Grand Prix van Japan won, blonk ook zijn vader Jos uit in de auto. De voormalig Formule 1-coureur doet mee aan een speciaal nieuw kampioenschap en is meteen succesvol.

Jos Verstappen neemt sinds 2022 deel aan de FIA European Rally Championship (ERC). Dit jaar is daar een speciaal Master-kampioenschap toegevoegd voor ervaren coureurs boven de 50 jaar. De 53-jarige Verstappen voert sinds dit weekend dat klassement aan.

Moeder Max Verstappen laat van zich horen na prachtig nieuws omtrent Michael Schumacher De reacties op het heuglijke nieuws dat de familie Schumacher een nieuw lid rijker is, waren zowel vrolijk als emotioneel. 'Gefeliciteerd! Ze heeft een exceptionele opa', reageert iemand op het babynieuws van de dochter van Michael Schumacher. Ook de moeder van Max Verstappen feliciteerde het koppel.

Hij werd samen met zijn Belgische teamgenoot Renaud Jamoul dertiende in de rally van Sierra Morena in Spanje. Dat was genoeg voor de koppositie op de Master-ranglijst. Toch is Verstappen nog niet tevreden, zo laat hij na afloop weten bij ERC. "Het is leuk om de Masters te winnen, maar dat is niet waarvoor we hier zijn."

Verbetering

"We willen dichter bij de beste rijders komen", aldus de Nederlander. " Dat is voor ons de moeilijkheid. Maar ik moet zeggen dat ik blij ben met een aantal dingen, hoewel er nog veel verbeterd kan worden en we nog veel kunnen leren."

Grappende Max Verstappen haalt Engelse media met 'brutale sneer' richting Lando Norris Max Verstappen kende een superweekend. De Nederlander verbaasde op zaterdag al met pole position en die leidende positie stond hij tijdens de race niet af. In niet eens de snelste auto hield hij de rappe McLarens achter zich.

Daarom wil de vader van viervoudig F1-wereldkampioen Max nog meer rally's rijden en concurreren met de top. "We geven niet op, dit motiveert me alleen maar. En we zullen aan de top komen", zegt Verstappen. "Ik moet alle informatie in me opnemen, maar het is een kwestie van meer oefenen. Daar moeten we op focussen."

De volgende rally in de ERC vindt plaats in Hongarije van 9 tot 11 mei. Het is de eerste race op gravel van het seizoen. In het kampioenschap wordt zowel op asfalt als gravel gereden. Die laatste ondergrond is heel anders, zegt Verstappen. "Maar we moeten dit eerste jaar vooral leren en ervaring opdoen."

Overwinning Max Verstappen belangrijker

"Volgend jaar zijn we hopelijk beter en we zullen in de toekomst zien of we mee kunnen doen om de titel", aldus Verstappen. Die zondag ook zijn zoon Max zag winnen in Japan. "We keken de GP voor de rally, maar ik kon de laatste 14 ronden niet meer zien. Dus gelukkig heeft hij gewonnen", vertelt Verstappen senior. "Mijn overwinning van mooi, maar die van Max is veel belangrijker."

Zwangere vriendin van Max Verstappen straalt tijdens bezoek aan belangrijk tennistoernooi Het lijkt niet heel lang meer te duren voordat Max Verstappen en Kelly Piquet hun eerste kindje samen gaan verwelkomen, maar de hoogzwangere Braziliaanse lijkt er weinig trek in te hebben om hele dagen thuis door te brengen. Piquet had zondag al een babyshower en stal een dag later de show bij het tennistoernooi van Monte Carlo.

Opa

Binnenkort zal er nog een belangrijk moment voor familie Verstappen plaatsvinden. Dan krijgt Jos er namelijk weer een kleinkind bij. Kelly Piquet, de vriendin van Max, is zwanger en lijkt deze maand nog te gaan bevallen.