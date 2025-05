Jos Verstappen over opvoeding van 'kritische' zoon Max: 'Hij heeft van jongs af aan geleerd wat goed is en wat slecht'

Jos Verstappen heeft een boekje op gedaan over de opvoeding en zijn huidige band met zoon Max. Er wordt veel gespeculeerd over hun relatie, maar de oud-coureur is duidelijk. "Dat heb ik door de jaren heen wel geleerd, om dingen los te laten.”

Jos liet zich een tijdje niet zien bij de Formule 1-races van zijn zoon, maar in Monaco is hij weer van de partij. Zijn afwezigheid had te makne met verschillende zaken, zo vertelt hij aan De Telegraaf. "Dat heeft ook met mijn rallywedstrijden, waar ik enorm van geniet, te maken. Daarnaast kampt mijn vrouw met gezondheidsproblemen, dus ik wil er ook voor haar kunnen zijn. Ik denk dat iedereen bovendien wel weet dat ik de Formule 1 een minder leuke wereld vind dan vroeger."

Vloekende Max Verstappen heeft er genoeg van in 'gevaarlijk' Monaco: 'Voor mij is dat onacceptabel' Max Verstappen heeft zijn race-engineer Gianpiero Lambiase in duidelijke woorden laten weten wat hij van al het verkeer bij de Grand Prix van Monaco vindt. Tijdens de tweede vrije training bliepte Verstappen er op los.

Het belagrijkste is voor hem dat Max er goed op zijn plek zit. Jos wil zich niet meer te veel bezighouden met de positie van de viervoudig wereldkampioen bij Red Bull. "Het is belangrijk dat er een goede relatie tussen alle partijen is. Er is inderdaad van alles gebeurd, maar dat maakt nu niet meer uit. Ik ben rechtdoorzee en zeg wat ik denk. Daar moeten ze maar rekening mee houden. Ik ga niet veranderen. Voor niemand niet.”

Houding

Wat dat betreft lijken de twee op elkaar. Verstappen blijft ook volledig zichzelf tijdens persmomenten en gaat niet mee in het hele Formule 1-circus. Zo was hij onlangs afwezig bij de première van de film F1. "Dat is nu eenmaal z’n houding. Dat was vroeger ook zo."

"Destijds had ik wel mijn vraagtekens, hoor, of het hem zou beperken op het moment dat hij in de autosport terecht zou komen", is de 53-jarige Verstappen eerlijk. "Maar ik denk dat het een van de redenen is dat hij zo goed is. Max is zoals hij is. Dat maakt het toch mooi? Hij is zichzelf en als hij ergens geen zin in heeft, dan gaat-ie niet."

Max Verstappen maakt slim gebruik van populariteit schuilnaam Franz Hermann: 'Ga eens kijken!' Max Verstappen zit buiten zijn leven als Formule 1-coureur niet stil. De Nederlander streamt simraces en heeft zijn eigen GT3-team. Maar er is nog iets anders waarmee Verstappen de laatste weken in de spotlights staat: zijn schuilnaam Franz Hermann.

Opvoeding

Ondanks veel speculatie is de band tussen vader en zoon nog steeds goed. "Mensen verzinnen maar wat. We hebben elke dag contact en onze band is superster", aldus Jos, zelf goed voor ruim honderd races in de koningsklasse van de autosport. "Maar Max heeft ook zijn eigen leven en ik wil niet de vader zijn die zich overal mee bemoeit. Dat heb ik door de jaren heen wel geleerd, om dingen los te laten.”

Dit is Jos Verstappen: spraakmakende vader van Max en kersverse opa kende opmerkelijke carrière in F1 Jos Verstappen staat tegenwoordig bekend als de spraakmakende en 'drillende' vader van viervoudig Formule 1-wereldkampioen Max. Maar zelf kent hij ook een zeer rijke loopbaan als coureur, met één zeer opmerkelijk moment. Inmiddels heeft hij er een nieuwe rol bij: opa van Lily, het eerste kind van Max en diens vriendin Kelly Piquet. Dit is Jos Verstappen.

Jos heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van het talent van Max. "Ik denk dat ik wel iets meer ben dan alleen de ’vader van’." Het leverde hem wel een negatief imago als 'te strenge ouder' op. "Tja, dat is soms een beeld dat wordt geschetst in de media. En misschien komt het ook door mijn uitdrukking. Maar de mensen die mij écht goed kennen, denken er heel anders over. Ik weet hoe ik Max heb opgevoed en dat is echt niet zo erg of heftig geweest als veel mensen denken. We hebben ook heel veel plezier gehad samen. Maar door kritisch en realistisch te zijn, heeft hij van jongs af aan geleerd wat goed is en wat slecht. En dat daar niks tussenin zit.”