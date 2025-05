Amerikaanse basketballer (34) riskeert doodstraf: 'We tolereren dit niet'

De basketballer Jarred Shaw (34) zit zwaar in de problemen. De Amerikaan riskeert een doodstraf in Indonesië, vanwege het smokkelen van cannabislolly's.

De boomlange speler speelde in het verleden voor de universiteiten van Oklahoma State en Utah State. Hij werd niet gedraft in 2014. Shaw speelde nog even in de G-League voor het zusterteam van Golden State Warriors, maar begon al snel aan een reis over de wereld. In 2022 belandde hij in Indonesië, waar hij onlangs in Jakarta werd gearresteerd.

132 cannabislolly's

De politie onderschepte een pakket uit Thailand met 132 cannabislolly's, goed voor 869 gram. De douane sloeg alarm, waarna de politie in actie kwam. Volgens de Indonesische drugswetgeving hangt Shaw, indien schuldig bevonden, een levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf boven het hoofd. Shaw gaf toe de drugs bij een vriend besteld te hebben en van plan te zijn geweest een deel te verspreiden onder andere basketballers, meldt Bola.com.

"Volgens het onderzoek probeerde de dader de zending naar Indonesië te importeren. Als de eerste transactie soepel was verlopen, was hij van plan om meer pakketten te versturen", aldus iemand van de luchthaven. Politiechef Ronald Sipayung: "We zijn nog steeds bezig met onderzoek om het internationale drugsnetwerk achter deze zaak te ontmaskeren en de verspreiding ervan te stoppen."

Doodstraf

Zijn club, Tangerang Hawks, heeft hem inmiddels ontslagen. De Indonesische basketbalbond heeft hem een speelverbod opgelegd. "We tolereren geen drugsgebruik in de basketbal", aldus bondsvoorzitter Budisatrio Djiwandono. In december 2024 meldde Associated Press dat er zo'n 530 mensen, waaronder 96 buitenlanders, in Indonesië ter dood veroordeeld zijn, grotendeels voor drugsdelicten.

De laatste executies in Indonesië vonden plaats in 2016, toen een Indonesiër en drie buitenlanders (twee Nigerianen en een Senegalees) werden omgebracht.