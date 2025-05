Nederlandse rookie blijft met Golden State Warriors in de race om NBA-titel na zenuwslopend beslissingsduel

LeBron James is voor het tweede jaar op rij vroegtijdig uitgeschakeld in de play-offs van de NBA. De legendarische basketballer vloog er met zijn LA Lakers al in de eerste ronde uit, nadat Minnesota Timberwolves weer te sterk was. De cijfers spreken voor zich na de 'best-of-five': 4-1 voor de ploeg uit Minnesota. Speculaties over einde carrière van de 'koning' steken nu echt de kop op.