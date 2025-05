Nieuwe dreun voor Nederlandse basketballer Quinten Post in play-offs NBA

Het seizoen van de Nederlandse basketballer Quinten Post is bijna ten einde. Afgelopen nacht verloor hij opnieuw met Golden State Warriors in de play-offs van de NBA tegen Minnesota Timberwolves (110-117). Die staan inmiddels met 3-1 voor in de best-of-sevenserie.

De Timberwolves hebben nu een matchpoint in eigen huis, het Target Center in Minneapolis. De eerste kans dient zich al aan in de nacht van woensdag op donderdag. De ploeg heeft een gouden kans om de finale te bereiken, zeker nu Stephen Curry wederom niet in actie zal komen.

Gemis van Stephen Curry

Golden State won het eerste duel bij de Timberwolves nog, maar verloor daar vedette Curry door een hamstringblessure. Zonder de sterspeler kwamen de Warriors tekort in de volgende drie duels. Post is bezig aan zijn eerste seizoen in de NBA.

De afwezigheid van Curry is een onmiskenbaar gemis voor de Warriors, hoewel ze vrijwel de hele wedstrijd gelijk opgingen met Minnesota. Tot halverwege het derde kwart ging het gelijk op, maar toen maakten de gasten een run van 17-0 en was het gedaan voor Golden State.

Weinig minuten voor Post

Julius Randle en Anthony Edwards schitterden met een gecombineerd totaal van 61 punten, waarvan Edwards er 30 voor zijn rekening nam. Dat bleek genoeg om de Warriors te verslaan. Aan de andere kant waren er te weinig spelers in vorm. Jonathan Kuminga scoorde 22 punten, terwijl Jimmy Butler en Draymond Green er slechts 14 maakten. Post maakte evenveel punten als minuten: 5.

Regerend kampioen Boston Celtics is ook nog maar één nederlaag verwijderd van uitschakeling. New York Knicks won het vierde duel met 121-113, waarmee de club een 3-1 voorsprong nam in de serie. De Celtics raakten ook nog sterspeler Jayson Tatum kwijt met een blessure.