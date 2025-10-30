In de NBA is het de laatste seizoenen een veelbesproken onderwerp: basketbalspelers die wedstrijden overslaan, niet vanwege een blessure, maar om te rusten en zich te sparen voor volgende duels. Het zorgt voor verbazing bij grootheid Michael Jordan.

Het is een berucht fenomeen in de NBA: sterspelers die wedstrijden overslaan. Die trend is nu enkele jaren gaande. Waar spelers vroeger vaak de volle 82 wedstrijden speelden, is dat tegenwoordig eerder een uitzondering. Spelers doen het om rust te pakken en zich te sparen voor cruciale momenten in het seizoen. Vooral bij 'back-to-back' wedstrijden, twee dagen op rij, wordt deze tactiek vaak toegepast.

Basketballegende Jordan heeft in een interview met NBC keihard uitgehaald naar deze praktijk en vergeleek de situatie met zijn eigen carrière.

Michael Jordan kritisch op sterspelers

"Ik wilde nooit een wedstrijd missen, want dat was een kans om iets te bewijzen. Ik voelde dat de fans er waren om mij te zien spelen. Ik wilde indruk maken op die persoon helemaal bovenaan de tribune, die waarschijnlijk zijn achterste eraf heeft gewerkt om een kaartje te kunnen kopen", aldus Jordan. De kosten voor NBA-wedstrijden stijgen jaar na jaar. Kaartjes worden duurder, dus fans verwachten naast de wedstrijd ook een spectaculaire show, met daarin de grootste sterren. "Je hebt een verplichting. Als ze je willen zien en je bent een entertainer, dan moet je ze een show geven", vindt de zesvoudig kampioen.

Hij stelt dat het winnen van wedstrijden slechts de helft van het werk is; de andere helft is de show voor de fans. "Je speelt tweeënhalf tot drie uur basketbal per dag. Dat is je werk. Daar word je voor betaald. Wat doe je de overige eenentwintig uur?", vraagt Jordan zich hardop af.

Grootheid in NBA

Jordan wordt algemeen beschouwd als de beste basketbalspeler aller tijden. Hij maakte naam als speler van Chicago Bulls, waarmee hij met namen in de jaren 90 domineerde. Jordan zorgde voor twee three-peats (drie opeenvolgende titels). Van 1991 tot 1993 en 1996 tot 1998. Na de moord op zijn vader in 1993 stopte hij tijdelijk met basketbal, om te gaan honkballen. Dat was zijn vaders droom.

Nadat Jordan in 1995 zijn comeback aankondigde ging hij dus vrolijk door met winnen. Hij beëindigde uiteindelijk zijn carrière in 2003 bij Washington Wizards. Daarna groeide zijn merk Air Jordan uit tot een miljardenbedrijf en werd hij mede-eigenaar van NBA-team Charlotte Hornets. Dat deed Jordan tot 2023. Inmiddels is hij terug, als analist bij NBC.