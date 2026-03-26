Basketbalfans waren afgelopen nacht getuige van een van die wedstrijden waar nog lang over nagepraat zal worden. Denver Nuggets versloeg namelijk Dallas Mavericks in een ongelooflijke schietpartij: 142-135.

De wedstrijd barstte van de aanvallende acties aan beide kanten, maar het thuisspelende team wist, gedragen door zijn grootste sterren, het verzet van de Mavs te breken en een gouden overwinning te boeken in de slotfase van het reguliere seizoen.

Scherpschutter Jamal Murray

De absolute held was Jamal Murray, die een van de beste wedstrijden uit zijn carrière speelde met maar liefst 53 punten. De Canadese guard was praktisch niet te stoppen, raakte vanuit alle posities met een indrukwekkende 9 driepunters uit 14 pogingen. Murray nam de regie in handen toen de wedstrijd op het spel stond; zijn 19 rake schoten uit het veld maakten de verdediging van Dallas gek, die geen oplossing had voor zijn agressiviteit en precisie gedurende het duel.

Wat deze wedstrijd echter historisch maakt, is de ongelooflijke all-around prestatie van Nikola Jokić. De Servische center liet opnieuw zien waarom hij de belangrijkste kandidaat is voor de MVP-titel, want hij eindigde de wedstrijd met ongekende cijfers: 23 punten, 21 rebounds en maar liefst 19 assists. Daarmee verbrak hij een barrière.

Nieuw stukje geschiedenis Jokic

Het scheelde weinig of hij had de zeldzame prestatie van meer dan 20 in alle drie de belangrijke statistische categorieën behaald. De Serviër deed dat al eens in 2025, terwijl Russell Westbrook (2019) en Wilt Chamberlain (1968) hem voor gingen. Bijna stond Jokic' naam twee keer in deze unieke lijst.

Jokić noteerde zijn 194e triple-double uit zijn carrière, met een bijzonder tintje. Hij werd de eerste center in de NBA-geschiedenis met 6000 assists.