De NBA is opgeschrikt door een afschuwelijke blessure van Moses Moody, teamgenoot van de Nederlander Quinten Post bij Golden State Warriors. Naar verwachting ligt de Amerikaan er tot minstens volgend jaar uit.

Het ging mis voor Moses in de wedstrijd tegen Dallas Mavericks van afgelopen maandag. Zijn team won met 131-131 na verlenging, maar de horrorblessure van de speler overschaduwde het duel. Moody had net de bal afgepakt van Mavericks-rookie Cooper Flagg vlak bij de middenlijn en ging helemaal alleen af op de basket toen het misging. De basketballer wilde dunken, maar toen begaf zijn knie het.

Quinten Post vraagt om hulp naar blessure teamgenoot

Moody kwam neer bij de basket en greep direct naar het gewricht, die uit de kom was. Het American Airlines Center in Dallas viel helemaal stil en Warriors-coach Steve Kerr sloeg zijn handen voor zijn ogen. Post, die vanwege een blessure niet speelde, omringde Moony met wat teamgenoten en vroeg om hulp (zie foto boven). De speler werd uiteindelijk per brancard afgevoerd, waarna in de arena zelfs nog röntgenfoto's volgden.

Prayers up for Moody 🙏 pic.twitter.com/wjkJqhk3By — Basketball Forever (@bballforever_) March 24, 2026

Zware knieblessure

"Ik zag de blikken op de gezichten van de spelers van Mavericks", zei coach Kerr na afloop. "Iedereen op het veld was gewoon geschokt. Spelers geven om elkaar. Ze weten hoe kwetsbaar deze sport is, hoe kort hun carrières zijn en hoe blessures kunnen gebeuren en catastrofale gevolgen kunnen hebben. We weten nog niet wat het is. We hopen gewoon op het beste", reageerde hij.

Maar dat beste kwam er niet. Na een MRI-scan bleek dat Moody zijn kniepees heeft gescheurd. Zijn seizoen zit er sowieso op, de Warriors hebben nog maar tien wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen. De kans bestaat dat hij ook het hele volgende jaar mist, voor het herstel van zo'n dergelijke blessure staan 9 tot 12 maanden.

Moody was juist bezig aan zijn beste seizoen ooit. De 23-jarige scoorde gemiddeld 12.1 punten, pakte 3.3 rebounds en gaf 1.6 assists.