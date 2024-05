Boston Celtics veegt Indiana Pacers van de vloer en meldt zich weer in NBA Finals

Boston Celtics staat weer in de NBA Finals. De ploeg van trainer Joe Mazzulla won afgelopen nacht ook de vierde wedstrijd in de Eastern Conference Finals van Indiana Pacers. Op vijandelijk gebied werd het na een run op het einde 105-102 voor de Celtics.

Boston Celtics wint de best-of-sevenserie dus met 4-0, in basketbaltermen ook wel een sweep genoemd. Het team heeft op weg naar de NBA Finals nog geen echte lastige serie gehad, eerder werd het al 4-1 tegen Miami Heat en Cleveland Cavaliers. In de finale wacht Dallas Mavericks of Minnesota Timberwolves. De Mavs staan momenteel met 3-0 voor in die serie in de Western Conference.

Pacers geven het weer weg

Indiana Pacers zal zich achter de oren krabben dat het met 4-0 heeft verloren van de Celtics. In drie van de vier duels stonden ze lange tijd op voorsprong, zelfs in het vierde kwart, maar werd er alsnog verloren. Ook afgelopen nacht was dat het geval. De Pacers scoorden geen enkel punt meer met nog 3:30 op de klok in het laatste kwart.

Jaylen Brown zorgde voor de beslissing in de vierde wedstrijd tegen de Pacers. Hij zorgde voor de gelijkmaker op 102-102 met nog 2:40 minuten te gaan en blokte daarna Andrew Nembhard. Met nog 45 seconden te gaan, speelde hij af op Derrick White, die vanuit de hoek de driepunter maakte. Nembhard miste daarna nog een driepunter. Brown maakte 29 punten en Jayson Tatum voegde daar 26 punten aan toe. Nembhard kwam tot 24 punten voor Indiana, waar Tyrese Haliburton ontbrak door een blessure.

Op jacht naar nieuwe NBA-titel

De Celtics keren terug in de finale nadat ze twee jaar geleden de eindstrijd verloren van Golden State Warriors. Boston Celtics is recordkampioen van de NBA met zeventien titels - evenveel als Los Angeles Lakers -, maar de laatste dateert al van 2008. Vorig jaar was Denver Nuggets de beste, maar de kampioen werd in de halve finales van de play-offs uitgeschakeld door Minnesota Timberwolves.