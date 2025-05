'Emotionele' Worthy de Jong grijpt kansen om anderen te helpen: 'Je moet leren omgaan met tegenslagen'

Olympisch kampioen Worthy de Jong heeft een eervolle titel te pakken. Hij werd uitgeroepen tot 'Gent van het jaar' door FHM. Hij heeft die prestatie te danken aan creativiteit en ambitie om anderen te helpen. "Ik denk dat ik iemand ben met veel emotie.'

De Jong schreef geschiedenis met zijn gouden 'buzzer beater' in het 3x3 basketbaltoernooi op de Spelen in Parijs. Maar hij wil ook impactvol zijn buiten de sport. Daarom heeft de titel 'Gent van het jaar' een mooie berekenis voor hem: “Een respectvolle man, met een level van empathie, lekker sportief, vriendelijk naar mensen", legt hij uit in een interview met FHM.

Het past bij de persoonlijkheid van De Jong, die veel meer is dan zijn topsportprestaties. “Ik denk dat ik iemand ben met veel emotie", vertelt hij. "Creatief, competitief, vooruitstrevend en liefdevol ook wel."

Mentale gezondheid

Zijn grote doel is om mensen te helpen. Dat doet hij bijvoorbeeld door zich kwetsbaar uit te spreken, bijvoorbeeld over mentale gezondheid. “Toen mijn leven even uit balans was, kwam dat mede doordat ik geen liefde voor de sport meer voelde,” vertelt de 37-jarige. “Je moet leren omgaan met tegenslagen, dingen willen bereiken. Het is belangrijk om te praten en ik vind het belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken.”

Talent ontwikkelen

De 3x3 basketballer hoopt ook zijn sport verder te helpen.“Wat is de waarde van een olympische medaille als ik dat niet kan vertalen naar de volgende generatie?", aldus De Jong. Hij heeft dan ook samen met zijn team een sportlocatie in Amsterdam Zuidoost gebouwd waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen: de Paper Dome. "Alle kansen die ik nu heb, wil ik pakken en weer creëren in nieuwe kansen voor de jeugd.”

Het is de eerste openbare indoor 3x3-basketbalhal in Nederland, maar biedt ook ruimte voor andere sporten zoals voetbal, kickboksen en dans. Hij wil kinderen de kans geven om zich te ontwikkelen. “Laat ze voelen wat ze willen en kunnen doen.”