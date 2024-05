Minnesota Timberwolves grijpt laatste strohalm in Western Conference Finals tegen Dallas Mavericks

Boston Celtics moet nog even wachten voor de NBA Finals. Dinsdagnacht kon de ploeg de tegenstander weten omdat er een beslissing kon vallen in de Western Conference Finals. Die kwam er niet. Minnesota Timberwolves won in het hol van de leeuw van Dallas Mavericks.

Even leek het erop alsof de Timberwolves, derde in het reguliere seizoen in het westen, gesweept zouden worden. Maar in Dallas voorkwamen ze een 4-0 nederlaag in de best-of-sevenserie. Allemaal dankzij Ant-Man Anthony Edwards. De sterspeler van Minnesota scoorde 29 punten, pakte tien rebounds en gaf negen assists.

Vijfde duel

Edwards was getergd voor het vierde duel. Hij wilde koste wat kost een 4-0 nederlaag voorkomen. "We hebben nog veel werk te doen en wilden een wedstrijd pakken om de serie te verlengen", sprak hij na afloop. "Ik ben nog nooit gesweept (4-0 verliezen, red.) in mijn carrière, dus ik nam het persoonlijk."

Door het harde werk van Edwards komt er een vijfde duel tussen Minnesota Timberwolves en Dallas Mavericks. Het volgende duel is donderdagnacht om 02:30 uur in het Target Center in Minneapolis. Komt er een zesde wedstrijd, dan verhuist iedereen weer naar Dallas.

NBA Finals

De winnaar van de serie treft in de finale Boston Celtics. Die ploeg rekende in de Eastern Conference Finals op papier eenvoudig af met Indiana Pacers: 4-0.