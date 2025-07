Michael Jordan mag dan al heel wat jaartjes gestopt zijn als basketballer, de levende sportlegende zit niet stil. Onlangs had hij een evenement van Air Jordan, met onder anderen Luka Doncic, Carmelo Anthony en Bam Adebayo. Na een gezamenlijk etentje liet de 62-jarige Amerikaan een duizelingwekkende fooi achter.

Sinds begin juli vertoefde Jordan in Griekenland, waar hij eerst op vakantie was en later een uitstapje maakte naar het exclusieve event van zijn merk genaamd Board of Greatness. Daarna dineerde hij bij een sjiek restaurant aan de Atheense Rivièra met (ex-)NBA-sterren Doncic, Anthony en Adebayo. Het viertal schoof aan in een eetzaak van Giorgos Papaioannou, bekend om zijn verse zeevruchten vol klassieke Griekse smaken.

De chef en zijn bediening leverden zo goed werk, dat Jordan besloot flink te tippen. Jordan was naar verluidt onder de indruk van zowel de keuken als de warme gastvrijheid. Zijn flinke fooi maakte het restaurantpersoneel sprakeloos – een moment dat ze niet snel zullen vergeten. Hij tipte liefst 10.000 euro.

Superjacht

Jordan en zijn partner Yvettie Prieto genoten op The M'Brace, het luxe superjacht van de oud-basketballer. Dat speeltje van Jordan werd in 2018 gemaakt door het Nederlandse bedrijf Amels. Het jacht bevat zes kamers voor maximaal twaalf personen. Er zijn een fitnessruimte, jacuzzi, een privé club en een scala aan watersportuitrusting.

NBA-legende

Jordans superjacht kostte tussen de 115 en 150 miljoen dollar. Dat tikte hij lachend af, want de levende legende heeft een nettowaarde van 3,5 miljard dollar. Hij werd groot als basketballer bij Chicago Bulls, met wie hij zes kampioenschappen won in de jaren 90. In totaal werd hij vijf keer uitgeroepen tot beste speler van de NBA. Zijn bijnaam Air Jordan verdiende hij aan zijn kenmerkende manier door in de lucht te zweven en zijn adembenemende dunks.

Na zijn actieve carrière hield hij zich bezig met zijn merk en was hij een tijdje werkzaam als eigenaar van Charlotte Hornets. Inmiddels heeft hij zich daar afgekocht, maar volgend jaar maakt hij zijn rentree in de NBA als analist.