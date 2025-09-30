NBA-teams beginnen deze week met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en organiseren daarom mediadagen. Zo'n evenement vond ook plaats in Dallas, waar de Mavericks de pers te woord stonden. Hoewel verwacht werd dat de eerste pick van de draft, Cooper Flag, de hoofdattractie zou zijn, bleek dit niet het geval. De ervaren Anthony Davis stal de show.

De Amerikaanse topbasketballer, die geldt als een van de beste lange spelers in de NBA, verscheen voor de media met een opvallend beschadigd oog. Dit was het gevolg van een operatie aan een losgelaten netvlies, die hij in de zomerstop onderging. Hierdoor zal Davis de rest van zijn carrière met een beschermende bril moeten spelen, zo onthulde hij aan de verzamelde journalisten.

Vergelijking met NBA-grootheid

"Het is voor de rest van mijn carrière, waar ik niet zo enthousiast over ben", zei Davis tijdens de persdag van maandag. "Ik heb ze in de zomer gedragen, getraind en geprobeerd eraan te wennen. Jullie zullen me dit jaar zien in de "Horace Grant's" of in die van Kareem (Abdul-Jabbar, red.). Zo zal het niet zijn, maar ik zal zeker een beschermende bril dragen."

Horace Grant speelde tijdens zijn carrière met jampotglazen. Hij werd vier keer kampioen: drie keer met Michael Jordan bij Chicago Bulls en in 2001 met Los Angeles Lakers. Kareem Abdul-Jabbar speelde ook met een bril. De boomlange Amerikaan wordt gezien als een van de beste spelers aller tijden. Hij was topscorer van de NBA, tot LeBron James hem in 2023 voorbij ging. Abdul-Jabbar won zes keer de NBA en pakte zes keer de MVP-titel.

Verrassende ruildeal

Davis werd één keer kampioen, in 2020 met LA Lakers. Misschien geeft zijn beschermende bril hem wel superkrachten, net als Abdul-Jabbar en Grant. Tegenwoordig speelt de 2,08 meter lange Davis bij Dallas Mavericks. In januari was de NBA in shock nadat die ploeg hun sterspeler Luka Doncic naar de Lakers stuurde, in ruil voor Davis en nog wat andere krachten.

Op jacht naar de titel krijgt Davis hulp van Cooper Flag. Hij werd afgelopen draft als eerste gekozen door de Mavs. Flag gold als een van de grootste talenten op de universiteiten in de VS. Kyrie Irving, een andere sterspeler van Dallas, kampt nog met een blessure.