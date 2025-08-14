Boston Celtics is officieel de duurste sportclub op aarde. De recordhouder qua kampioenschappen in de NBA werd overgenomen door een rijke zakenman. Toch zal de recordverkoop niet lang stand houden, want er is een nieuwe miljardendeal onderweg.

De NBA heeft de verkoop van Boston Celtics aan een consortium onder leiding van zakenman Bill Chisholm eindelijk goedgekeurd. De basketbalclub wordt gewaardeerd op een duizelingwekkend bedrag van 6,1 miljard dollar (omgerekend zo'n 5,55 miljard euro).

Bill Chisholm heeft nu de meerderheid van de aandelen van de Celtics in handen. Hij heeft de optie om tot 2028 100 procent eigenaar te worden. De waarde van de aandelen zal dan wel hoger zijn, waardoor de totale waardering van de club kan oplopen tot maar liefst 6,25 miljard euro.

Nieuwe duurste club ooit, voor even dan

De Celtics zijn hiermee de duurste sportclub ooit, waarmee ze Washington Commanders (American football) van de troon stoten. Die club werd in 2023 voor 5,17 miljard euro overgenomen.

Maar zelfs als Chisholm zijn optie licht, zal het record mogelijk niet lang standhouden. Zakenman Mark Walter, eigenaar van de Los Angeles Dodgers (honkbal), zou een akkoord hebben bereikt met de familie Buss over de aankoop van de Los Angeles Lakers. De historische basketbalclub zou daarmee een waarde krijgen van 9,1 miljard euro, als de NBA het goedkeurt. Walter zal naar verluidt niet alle aandelen overnemen.

Top 10 hoogste verkopen van sportteams

De top 10 hoogste verkopen van sportteams wordt gedomineerd door teams uit de Verenigde Staten. Opvallend: slechts één voetbalclub haalt de lijst. Op plek 4 staat Chelsea, dat in 2022 voor zo'n vijf miljard euro werd gekocht door de Amerikaan Todd Boehly. Chelsea wordt omringd door clubs uit met name de NBA en NFL en eentje uit de MLB.

Let op: de verkoop van LA Lakers is nog niet officieel bevestigd door de NBA