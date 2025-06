Een gigantische deal in de Verenige Staten. Daar heeft een steenrijke Amerikaan maar liefst tien miljard dollar neergelegd voor een pronkstuk in de NBA. Daarmee komt er ook meteen een einde aan een iconisch tijdperk.

De legendarische basketbalclub Los Angeles Lakers wordt namelijk verkocht. Bijna 47 jaar was de club in handen van de familie Buss, maar daar komt nu dus een einde aan. in 1979 kocht Jerry Buss voor minder dan 70 miljoen dollar de club. Na zijn overlijden nam zijn dochter Jeanie Buss het over. Zij heeft het meerderheidsbelang nu verkocht aan Mark Walter, die al mede-eigenaar is.

Zoveelste topclub voor Walter

Walter, topman van het bedrijf TWG Global, telde tien miljard dollar neer. Hij weet hoe het is om een club onder zijn hoede te hebben. zijn bedrijf is namelijk al eigenaar van onder meer Chelsea, honkbalteam Los Angeles Dodgers en het nieuwe Formule 1-team Cadillac.

Die tien miljard is een nieuw record. Nog nooit werd er zoveel betaald voor een basketbalclub. Eerder dit jaar werden de Boston Celtics, de rivalen van de Lakers, verkocht voor meer dan 6 miljard dollar.

Al jaren geen NBA-titel

Bij LA Lakers speelt basketbalicoon LeBron James. Sinds kort is ook de topbasketballer Luka Doncic onderdeel van het team. Het leidde echter niet tot een gewenste nieuwe NBA-titel. In de play-offs werd het sterrenteam al snel uitgeschakeld. Daardoor wacht het al sinds 2020 op een nieuwe titel. Later deze week spelen Indiana Pacers en Oklahoma City Thunders hun zesde partij in de finale. De Thunders leiden met 3-2 en kunnen dus de titel pakken.