De voertaal kruipt langzaam richting het Nederlands bij topbasketbalploeg Golden State Warriors. Daar speelt de boomlange Quinten Post (2,13 meter) en hij krijgt er een Nederlandse teammakker bij.

Zevenvoudig NBA-kampioen maakte namelijk de komst van de 26-jarige Malevy Leons bekend. Hij tekende een two-way-contract. Dat betekent dat hij in de NBA uit kan komen voor Golden State en in de G-League (het opstapje naar de NBA) voor Santa Cruz Warriors. Leons komt over van Oklahoma City Thunder, waar hij afgelopen seizoen al zijn debuut maakte in de NBA.

Hij speelde vorig jaar oktober vijf wedstrijden voor de Thunder. Dit seizoen was Leons actief bij opleidingsteam Oklahoma City Blue, waar hij sterke statistieken op het bord zette. Hij was gemiddeld goed voor 14,8 punten, 7,6 rebounds, 2,9 assists en 1,7 steals.

Post en Leons hebben een verleden

In gesprek met de NOS zegt de 25-jarige Post de komst van de Oranje-international 'heel gaaf' te vinden. "Ik heb vroeger samen met Melly bij Apollo in Amsterdam gespeeld. We konden het altijd goed met elkaar vinden. Ik denk dat hij goed in ons systeem zal passen."

De komst van Leons heeft te maken met de zware knieblessure die Alex Toohey opliep. De Australiër, die afgelopen draft in de tweede ronde werd gekozen door de Warriors, moet onder het mes en mist daardoor heel het seizoen.

Welcome to The Bay, No. 33 🙌



The Warriors have signed forward Malevy Leons to a two-way contract. pic.twitter.com/iOoxrCfUAD — Golden State Warriors (@warriors) December 8, 2025

Kwakkelende Warriors

Ook sterspeler Stephen Curry van Golden State Warriors is momenteel geblesseerd. De Dubs pakken momenteel niet zoveel dubs (overwinningen) als vooraf gehoopt. Golden State staat met 13 zeges en 12 nederlagen op een achtste plek in de Western Conference. Die positie op de ranglijst zorgt aan het einde van het seizoen niet voor directe plaatsing voor de play-offs. Post en Leons zouden dan de play-ins in moeten.