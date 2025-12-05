LeBron James kende tegen de Raptors een avond waarop weinig lukte en zijn schot hem in de steek liet. Een moment dat hij bijna twintig jaar wist te vermijden, werd werkelijkheid: zijn indrukwekkende reeks viel. Maar juist op het moment dat iedereen een ultieme reddingspoging verwachtte, koos LeBron voor iets totaal onverwachts én bezorgde hij de Lakers alsnog de overwinning.

Die reeks - 1.297 wedstrijden op rij met minstens tien punten - was een van de meest absurde en onaantastbare statistieken in de NBA. Sinds 2007 had LeBron geen avond meer gekend waarop hij onder de dubbele cijfers bleef. Alleen al het feit dat de nummer twee aller tijden, Michael Jordan, bleef steken op 866 wedstrijden, zegt genoeg over hoe buitenaards deze run was.

Toch was in Toronto al snel zichtbaar dat het moment zich aan kon dienen. James miste open schoten, kwam niet in zijn ritme en kwam nauwelijks tot aanvallen die normaal gesproken kinderspel zijn. Zijn totaal bleef maar hangen, en de spanning in de hal groeide: voor het eerst in bijna twintig jaar kon zijn streak echt ten einde komen.

Historische reeks na 18 jaar ten einde

In de slotfase leek er alsnog een kans te komen om zijn reeks te redden. LeBron scoorde eindelijk weer eens en stond op acht punten, waardoor één rake poging genoeg zou zijn om de run in leven te houden. De bal kwam vaker zijn kant op, het publiek ging rechtop zitten. Iedereen wachtte op het moment dat LeBron zou toeslaan.

Maar juist toen iedereen dacht dat James nog een laatste poging zou wagen, sloeg hij een totaal andere weg in. In plaats van zelf naar de ring te gaan, vond hij Rui Hachimura volledig vrij in de hoek. De forward twijfelde geen seconde en knalde de driepunter binnen op de buzzer: 123-120. Het publiek ontplofte, de Lakers vierden feest. En LeBrons puntentotaal bleef staan op acht, waardoor zijn legendarische reeks definitief eindigde.

'Hij kiest altijd voor het team'

Na afloop maakte de 40-jarige superster duidelijk dat het hem niets kon schelen. "Wij hebben gewonnen", herhaalde hij meerdere keren. Lakers-coach JJ Redick was vooral onder de indruk van zijn keuze. "Iedereen wist wat er op het spel stond, en toch kiest hij voor de juiste play. Dat is precies waarom hij zo groot is", klonk het vol lof.

Ook zijn teamgenoten spraken met bewondering over James. "Hij is zó onzelfzuchtig", zei Jake LaRavia. "Het zou niemand kwalijk zijn genomen als hij nog één keer zelf was gegaan. Maar LeBron kiest voor het team, altijd."

RUI HACHIMURA FROM THE CORNER FOR THE WIN OFF THE LEBRON JAMES DIME!



🚨 @TISSOT BUZZER-BEATER 🚨

Everyone Gets 24 pic.twitter.com/6J38hGVRYK — NBA (@NBA) December 5, 2025

Record blijft ongeëvenaard

Zijn streak mag dan voorbij zijn, maar het record dat James achterlaat, lijkt nog altijd onaantastbaar. Kevin Durant is met 267 opeenvolgende wedstrijden de dichtstbijzijnde achtervolger, Shai Gilgeous-Alexander volgt met 170. Geen actieve speler komt zelfs maar in de buurt van de 1.297 duels waarin LeBron onafgebroken dubbele cijfers noteerde.

Toch ging de avond vooral over LeBrons onzelfzuchtigheid: zelfs met zijn historische reeks op het spel koos hij voor de pass die de Lakers de zege opleverde. Dankzij die overwinning zetten de Lakers hun sterke vorm voort en staan ze knap tweede in de Western Conference, achter titelverdediger OKC Thunder.