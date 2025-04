Nederlandse basketballer maakt einde aan lange droogte in grootste competitie ter wereld

Basketballer Quinten Post heeft op mooie wijze zijn debuut gemaakt in de play-offs van de NBA. Hij won met de Golden State Warriors het eerste duel tegen Houston Rockets: 95-85. Post is de eerste Nederlander sinds 2010 die een duel in NBA-play offs wist te winnen.

De 25-jarige Amsterdammer, die eind december zijn debuut maakte in de belangrijkste basketbalcompetitie ter wereld, kreeg ruim twaalf minuten speeltijd en kwam niet tot scoren. Stephen Curry, de sterspeler van Golden State Warriors, was goed voor 31 punten. Golden State Warriors werd de afgelopen tien jaar viermaal kampioen, maar plaatste zich vorig seizoen niet voor de play-offs.

Ook dit jaar was het lang spannend, maar de ploeg van Post wist het via de play-in toch te redden. Golden State eindigde als zevende in de Western Conference tijdens de reguliere competitie en moest zich daardoor via de voorrondes voor de play-offs zien te plaatsen. Dat lukte door Memphis Grizzlies in een direct duel te verslaan. Post werd daardoor de eerste Nederlander in de NBA-playoffs sinds Dan Gadzuric in 2010. Gadzuric was tot vannacht ook de laatste landgenoot die een wedstrijd wist te winnen in de play-offs.

Weg naar de finale

In de eerste ronde werd Golden State gekoppeld aan Houston, dat als tweede eindigde in de Western Conference. Op papier is het team van Post dus niet bepaald de favoriet, maar de verschillen in de reguliere competitie waren heel klein. Houston won 52 van de 82 wedstrijden, terwijl Golden State er 48 won.

Door de uitzege bij Houston leidt Golden State nu met 1-0 in de serie. Het team dat als eerste vier zeges boekt, plaatst zich voor de volgende ronde. Als de stand na zes duels 3-3 is, heeft Houston door de hogere klassering het voordeel dat het de beslissende zevende wedstrijd thuis mag spelen.

Francisco Elson

De weg voor Post en Golden State naar de finale van de NBA is nog heel lang. Daarvoor moeten er na clash met Houston nog twee van zulke 'best-of-7'-series worden gewonnen. Post kan dit seizoen in de voetsporen treden van oud-basketballer Francisco Elson. Hij won in 2007 de titel met San Antonio Spurs en is nog altijd de enige Nederlandse NBA-kampioen.