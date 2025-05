Nederlandse rookie ziet Warriors wegzakken: zonder sterspeler Stephen Curry komt uitschakeling dichterbij

De Golden State Warriors hebben zaterdagnacht opnieuw verloren van de Minnesota Timberwolves: 102-97. Daarmee kijken ze in de tweede ronde van de NBA-play-offs tegen een 2-1 achterstand aan in de best-of-sevenserie. Voor de Nederlandse rookie Quinten Post was er opnieuw een bijrol. De afwezigheid van superster Stephen Curry begint ondertussen steeds zwaarder te wegen.

Curry liep in de eerste wedstrijd een hamstringblessure op en moest sindsdien toekijken. Golden State won dat eerste duel nog wel, maar verloor game 2 én nu ook game 3. In zijn afwezigheid viel het aanvallende spel van de Warriors zichtbaar stil. Jimmy Butler nam weliswaar zijn verantwoordelijkheid met 33 punten, 7 rebounds en 7 assists, maar het was onvoldoende. Minnesota’s Anthony Edwards was met 36 punten opnieuw beslissend.

Bescheiden rol voor Quinten Post bij Warriors

Voor Post blijft het voorlopig beperkt tot korte invalbeurten. De 25-jarige Amsterdammer kreeg ook in Game 3 slechts drie minuten speeltijd en kwam daarin niet tot scoren. In zijn debuutseizoen maakt hij weliswaar deel uit van een historische Warriors-ploeg, maar zijn invloed op het veld is tot nu toe beperkt. Toch blijft zijn deelname bijzonder: Post is pas de vierde Nederlander ooit in de NBA-play-offs.

Warriors wankelen: Curry's terugkeer cruciaal

De Timberwolves profiteerden optimaal van het ontbreken van Curry en grepen de leiding in de serie. Edwards en Julius Randle voerden de aanval aan, Rudy Gobert heerste onder de basket. Met een 2-1 voorsprong en het momentum aan hun zijde is Minnesota nu de favoriet. Game 4, die woensdagochtend om 03.30 uur Nederlandse tijd wordt gespeeld in San Francisco, wordt cruciaal voor de Warriors om aansluiting te houden in de serie.

Voor Golden State wordt Game 4 cruciaal om de serie niet uit handen te laten glippen. Een 3-1 achterstand tegen dit Timberwolves-team zou vrijwel fataal zijn. Alle ogen zijn gericht op Curry: keert hij terug, of blijft zijn naam ook woensdag op het wedstrijdformulier ontbreken? Zijn afwezigheid legt een zware druk op de rest van de selectie, die tot nu toe geen overtuigend antwoord weet te geven. Voor Post blijft het voorlopig afwachten of hij zijn team van dienst kan zijn.

Celtics knokt zich terug in serie tegen Knicks

Ook in de Eastern Conference viel er vannacht wat recht te zetten. De Boston Celtics boekten een broodnodige zege op de New York Knicks: 110-99. Daarmee verkleinden ze de achterstand in de serie tot 2-1. Jayson Tatum leidde zijn ploeg met 32 punten en 11 rebounds, terwijl Jaylen Brown 26 punten noteerde. De Celtics namen halverwege het tweede kwart afstand en stonden die voorsprong niet meer af. Game 4 volgt maandagnacht in Madison Square Garden.