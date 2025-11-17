Worthy de Jong pakte in 2024 een iconische gouden medaille met zijn heldenrol op de 3x3 basketbal tijdens de Olympische Spelen in Parijs. In een boek over het verloop van zijn carrière vertelt hij over twee lastige periodes in zijn leven. Een tijd waarin een depressie het over nam en de kanker die terug is gekeerd bij zijn moeder.

De Jong pakte met de 3x3 basketballers goud op de Olympische Spelen van Parijs. Daarmee werd Nederland het eerste land dat een olympisch kampioen werd in die discipline. De Jong werd de grote held met het winnende punt in de finale tegen gastland Frankrijk.

De Jong komt uit de Amsterdamse wijk de Bijlmer. Daar had hij op jonge leeftijd nog niet de droom om olympisch goud te winnen, zo vertelt hij in RTL Tonight. "Het heeft me de realiteit op jonge leeftijd laten zien. Hoe de wereld in elkaar zit. Dat het niet altijd heel mooi is. Maar door een community, samenwerken met vrienden en familie, kan je heel veel bereiken. Dat is veel waard. Ik heb nooit echt een olympische droom gehad. Ik ben daar nooit echt mee bezig geweest. Toen ik nog 5x5 basketbal deed was het nog ver. We zijn daar nog niet."

Periode met depressie

In zijn boek vertelt De Jong ook over een 'donkere periode' in zijn leven. "De persoonlijke dingen kwamen aan het eind van mijn 5x5-loopbaan. Mijn leven leek goed te gaan. Ik had mooie familie, vrienden, had een leuk huis en een leuke auto. Alles was goed, maar ik waardeerde het niet meer. Ik had er geen gevoel meer bij en toen begonnen de mentale struggles. Toen raakte ik in een diepe donkere periode van mijn leven. Toen vond ik 3x3 basketbal en ben ik hulp gaan zoeken. Dat kwam toen allemaal samen op een bepaald moment. Ik vond de liefde voor de sport en dat heeft me gered."

Moeder van De Jong

Presentator Humberto Tan leest in de show een stukje voor waarin de moeder van De Jong aangeeft hoe trots ze op hem is. De basketballer viel en stond telkens weer op, aldus zijn moeder. De moeder van De Jong heeft borstkanker en de basketballer vertelt hoe belangrijk ze is voor zijn leven. "Mijn moeder is altijd een verschrikkelijk belangrijke bouwsteen geweest in mijn leven. Ze was er altijd. Ik wilde dat ze trots op me was en het vertrouwen had dat ik op eigen benen kon staan. Ze is onwijs sterk, maar de kanker die ze heeft is niet te genezen. Er komt op een bepaald moment een einde aan en daar proberen we allebei mee om te gaan."

Of De Jong nog doorgaat tot de Olympische Spelen in 2028 wil hij nog niet kwijt. De Nederlander twijfelt of hij dan nog basketballer is. "In het najaar 2027 mag je dat me nog eens vragen. Ik weet het nog niet. Het blijft een verrassing voorlopig, ik weet het nog niet."