Zonder Worthy de Jong is de Nederlandse 3x3-basketbalploeg op het EK in het Deense Kopenhagen vroeg uitgeschakeld. De medailles kwamen geen moment in zicht van de medailles en moesten het doen met een plek bij de laatste acht.

De Nederlandse 3x3-basketballers zijn in de kwartfinale van het EK uitgeschakeld. De regerend olympisch kampioen verloor van Italië in Kopenhagen (21-18). Oranje plaatste zich voor de kwartfinales met overwinningen op Ierland (21-13) en Letland (20-14). Tegen Italië had het team vooral geen antwoord op het goede spel van sterspeler Amedeo Della Valle.

Geen olympische held Worthy de Jong

De Nederlandse ploeg was in vergelijking met de Olympische Spelen van Parijs op twee posities gewijzigd. Arvin Slagter is gestopt en Bryan Alberts heeft zijn plek in de selectie overgenomen. Worthy de Jong ontbreekt ook, voor hem speelde Nesta Agasi. Dimeo van der Horst en Jan Driessen deden wel mee. De Jong, in Parijs nog de held door zijn winnende punt in de finale, werd rust gegund door de bondscoach.

Vrouwen wonnen wel goud

Litouwen is de tegenstander van Italië in de halve finale. Die ploeg schakelde Frankrijk uit (21-17). De Nederlandse mannen moeten het dus doen zonder medaille. De vrouwen waren eerder jaar nog wel de beste van Europa en wonnen goud.

Grotere groep

Het 3x3-basketbal zit dankzij de sterke prestaties van de mannen en vrouwen de afgelopen anderhalf jaar in de lift. Mede daarom wilde de bond ook De Jong rust gunnen op de EK. Zo kwam nieuwkomer Agasi erbij en hoopt de basketbalbond richting de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles uit een grotere groep topspelers te kunnen kiezen.

Virale beelden

De beelden van De Jongs buzzer beater in de finale van het olympische 3x3-toernooi gingen de wereld over. Hij bezorgde Nederland onverwachts goud en maakte niet alleen de fans thuis trots. Kroonprinses Amalia zat er in Parijs live bij op de tribunes en stal de headlines.