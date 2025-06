3x3-basketballer Worthy de Jong heeft een 'donkere periode' achter de rug. Hij lag in scheiding met de moeder van zijn kinderen. In die moeilijke tijd was er wel een lichtpuntje: de steun van zijn vrienden en zijn nieuwe vriendin.

De olympisch kampioen doet met tranen in zijn ogen zijn verhaal bij Helden Magazine. "Ik ben de laatste tijd erg emotioneel, waarschijnlijk doordat ik na onze gouden medaille besef waar ik vandaan ben gekomen. Ik zou niet de man zijn die ik nu ben zonder mijn vrienden."

Zij hebben hem geholpen in moeilijke periodes in zijn sportcarrière, maar ook in zijn privéleven. Bijvoorbeeld bij zijn scheiding. De Jong en zijn ex-vrouw gingen twee jaar geleden uit elkaar. Ze hebben samen twee kinderen: Maze (7) en Mylo (5).

Hulp van vrienden

Zijn vrienden stonden altijd voor hem klaar. "Ik voel me gedragen door hen", zegt de 37-jarige Nederlander. Ze boden veel hulp aan, maar dat vond de basketballer moeilijk om te ontvangen. "Ik hield ze op afstand toen ik door die donkere periode ging. Ze hebben me daarop aangesproken, zeiden dat we niet langs elkaar heen konden leven. Toen heb ik ze toegelaten en dat heeft me enorm geholpen"

"Je denkt dat je een goede vriend bent als je hulp aanbiedt. Maar om hulp vragen, dát is pas vriendschap. Mijn vrienden zijn mijn mental coach", vervolgt hij. "Ze zorgen voor balans in mijn leven." Maar de zoektocht naar een gebalanceerde levensstijl blijft moeilijk als topsporter.

'Geen ruimte voor balans'

"Als je als sportman een legacy wil achterlaten, dan is er geen ruimte voor balans", legt De Jong uit. "Sinds mijn ex en ik uit elkaar zijn, heb ik veel keuzes gemaakt voor mezelf. En in mijn drang om mijn legacy achter te laten, heb ik grote offers moeten brengen. Gewild en ongewild. Mijn relatie was een van de offers.”

Naast de steun van zijn vrienden, kon hij ook steun halen uit de nieuwe liefde die ontstond met basketbalster Janis Boonstra. "Tijdens haar revalidatie speelde ze een lied af op de speakers. Oude hiphop uit de nineties. Zo kwam ze bij mij op de radar. De intentie was niet om elkaar beter te leren kennen, maar toen mijn relatie op de klippen liep, was dat wel het geval."

"Samen met mijn vrienden was Janis er voor mij", aldus De Jong. "Ze was een lichtpunt in een donkere periode. Haar lach en haar aanwezigheid gaven me heel veel rust. En nu versterken we elkaar. We begrijpen elkaar."