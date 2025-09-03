Worthy de Jong werd wereldberoemd door zijn gouden 'buzzer beater' op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De 3x3-basketballer bezorgde Nederlander daarmee onverwacht de olympische titel. Toch is de 37-jarige De Jong toe aan rust.

Naast alle media-aandacht die De Jong kreeg, volgde direct een EK in Wenen. Daar werd Oranje in de kwartfinales uitgeschakeld. Afgelopen juni stond het WK 3x3 op het programma en ondertussen ging De Jong op clubniveau ook verder in de WorldTour. Door alle drukte is hij niet opgenomen in de selectie voor het EK deze week in het Deense Kopenhagen.

De ploeg bestaat uit olympisch kampioenen Dimeo van der Horst en Jan Driessen, Bryan Alberts en nieuwkomer Nesta Agasi. Arvin Slagter, die in Parijs ook goud won, stopte al bij de nationale ploeg.

'Zuinig op De Jong'

De Nederlandse Basketball Bond (NBB) heeft naar de belasting van De Jong gekeken het voorbije jaar en besloten hem niet mee te nemen. "ten duidelijk dat Worthy niet aan het EK mee moet gaan doen", verklaart technisch directeur Brian Benjamin in gesprek met De Telegraaf.

"We zijn heel zuinig op hem, want we willen Worthy erbij houden tot en met de Olympische Spelen in Los Angeles. De andere kant van dit verhaal is nu dat een andere speler - die nog niet op dit podium heeft gestaan – de kans krijgt. En zo kunnen we de poule met spelers waaruit we kunnen kiezen groter maken."

EK 3x3 basketbal

Op het EK zitten de mannen van Oranje in een poule met Ierland en Letland. De vrouwen, die in juni nog wereldkampioen werden, lootten tegen Litouwen en Oostenrijk. Van dat gouden team ontbreken Ilse Kuijt en Evelien Lutje Schipholt. Zij worden vervangen door Lotte van Kruistum en Zoë Slagter. Noortje Driessen en Janis Ndiba Boonstra zijn wel van de partij.

Het EK vindt plaats van 5 tot en met 7 september.