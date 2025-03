LeBron James ontkracht opvallende geruchten over andere basketballegende: 'Dat is niet waar'

Basketbalgrootheid LeBron James is inmiddels 40 jaar oud, maar maakt ook in zijn 22ste seizoen in de NBA nog altijd indruk. Bij zulke wereldsterren gaat duizelingwekkende bedragen om en dat is bij James niet anders. Over een zijn vele miljoenendeals moest hij onlangs wat kwijt, want volgens de Amerikaan worden daar wat leugens over verteld.

Het boegbeeld van Los Angelas Lakers speelt inmiddels weer met rugnummer 23, nadat hij ook enkele seizoenen met 6 op de rug speelde. Nummer 23 is een iconisch getal in de NBA, want ook de legendarisch Michael Jordan maakte met dat nummer furore in de jaren negentig. Hij is een inspiratiebron voor James, zo blijkt in The Pat McAfee Show. "Hij inspireerde me als kind in Ohio. Iedereen kent Michael Jordan. Zelfs als je hem niet persoonlijk kent, weet je dat hij een van de meest gedreven sporters ooit is."

Leugens over LeBron James

Onlangs werden er volgens James leugens over hem verteld. Hij is namelijk verbonden aan het beroemde sportmerk NIke. Boze tongen beweerden dat hij dat deed zodat hij ook als merk dezelfde status als Jordan zou bereiken. De legendarische basketballer werd mede door zijn Air Jordans steenrijk. Volgens James is van die theorie echter niets waar. Al heeft zijn keuze voor Nike wel gewoon met keiharde knaken te maken.

Zoon LeBron James (20) doorbreekt stilte over kritiek met hartverscheurende bekentenis Bronny James is een van de meest besproken spelers in de NBA, terwijl hij niets meer dan een rotatiespeler is bij Los Angeles Lakers. Veel journalisten en fans vinden dat hij alleen maar in de competitie zit vanwege zijn vader LeBron James. Die kritiek heeft ook de 20-jarige Bronny bereikt.

90 miljoen dollar

"Ze zeggen dat ik bij Nike tekende om net als Michael Jordan te zijn, maar dat is niet waar. Ik tekende bij Nike omdat ze me een contract van 90 miljoen dollar voor zeven jaar aanboden, plus een flinke bonus." En die kon hij wel gebruiken. James gaf een deel meteen uit. "Direct na het tekenen kon ik zo mijn moeder verhuizen naar een beter huis."

Opzienbarende transfer zorgt voor verbazing bij hoofdrolspeler zelf: 'Ik moest kijken of het een 1 april-grap was' Basketbalclub LA Lakers heeft superster Luka Doncic officieel gepresenteerd aan het grote publiek. De Sloveen verhuisde afgelopen weekend van de Dallas Mavericks naar de LA Lakers door een trade-deal waar iedereen in de Verenigde Staten niet over uitgepraat lijkt te raken. Hijzelf zag het ook niet aankomen.

Ondanks zijn leeftijd is James nog altijd belangrijk bij LA Lakers. Daar speelt hij onder meer samen met zijn zoon Bronny. Zij speelden in oktober voor het eerst samen in een NBA-wedstrijd. Eerder dit kalenderjaar kregen vader en zoon een iconische teamgenoot bij het team uit Los Angelas. Luka Doncic, een absolute NBA-vedette, werd betrokken in een spraakmakende deal en verkaste naar de Lakers.