Basketbalspeler Kevin Durant heeft gezien wat voor potentie Paris Saint-Germain heeft. Dus heeft de meervoudig olympisch kampioen besloten te investeren in de Franse topclub.

De superster uit de NBA heeft een minderheidsbelang genomen in Paris Saint-Germain, bevestigen de Qatarese eigenaren van de Franse club. De investering is gedaan via Durants bedrijf, Boardroom, en markeert een belangrijke samenwerking tussen de topsporter en QSI (Qatar Sports Investments), de grootaandeelhouder van PSG.

"Het is een eer om samen te werken met QSI en een minderheidsbelang in deze club te hebben. Parijs en Paris Saint-Germain liggen me na aan het hart. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van hun plannen," aldus Durant volgens AP.

Nauwe banden

De overeenkomst omvat een strategische en investeringssamenwerking tussen QSI en Boardroom, het media- en investeringsbedrijf van Durant, dat hij samen met zijn zakenpartner Rich Kleiman heeft opgericht. Door deze samenwerking krijgt Durant direct een minderheidsbelang in PSG.

🤝 Kevin Durant, superstar de la NBA et entrepreneur international via Boardroom Sports Holdings, investit dans le Paris Saint-Germain aux côtés de Qatar Sports Investments.

"Tweevoudig NBA-kampioen, viervoudig olympisch kampioen, MVP en vijftienvoudig All-Star Kevin Durant bundelt zijn krachten met een van de meest herkenbare voetbalclubs ter wereld, wat het wereldwijde profiel van Paris Saint-Germain en de strategie voor uitbreiding naar nieuwe markten verder versterkt," aldus de verklaring van QSI.

Gezamenlijke strategie

De samenwerking zal zich vooral richten op commerciële initiatieven. Durant zal de club helpen promoten in de VS en bijdragen aan de diversificatie en verdere ontwikkeling van de basketbalwereld. De aankondiging komt op een moment dat de NBA en de Internationale Basketbalfederatie (FIBA) in gesprek zijn over de oprichting van een nieuwe competitie in Europa.

NBA-ster

Durant geldt als een van de beste basketballers van zijn generatie. De 36-jarige Amerikaan werd vorig jaar in Parijs de eerste basketballer die vier keer olympisch goud won. In de NBA won hij twee kampioenschappen met Golden State Warriors. Momenteel basketbalt Durant bij Phoenix Suns, al zijn er geluiden over een overstap.

Momenteel is PSG ook in de Verenigde Staten, voor het WK voor clubs. De eerste wedstrijd werd overtuigend met 4-0 gewonnen van Atlético Madrid, afgelopen nacht volgde een tegenvaller.