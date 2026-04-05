Er wordt al langer gesproken over een mogelijke terugkeer van Marc Overmars bij Ajax. Vier jaar geleden moest hij vertrekken als directeur voetbalzaken vanwege grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Waar sommigen hem graag weer terug zien bij de Amsterdamse club, geldt dat zeker niet voor iedereen. Michael van Praag is daar een duidelijk voorbeeld van.

Overmars stuurde in zijn tijd als directeur bij Ajax over een langere periode grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's. Het bleek te gaan om seksueel getinte appjes en foto's.

Terugkeer?

In november 2023 gaf het Instituut Sportrechtspraak Overmars daarom een schorsing van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Daarna begon hij als technisch directeur bij Antwerp FC. In het programma Goedemorgen Eredivisie vroeg Hans Kraay junior aan Van Praag, die in februari 2025 stopte als voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, of Overmars ooit zou kunnen terugkeren.

"I k ben voorzitter geweest van de raad van commissarissen. En Hans, ik kan je zeggen: ik mag Overmars als persoon heel graag. Hij was zelfs linksbuiten in de tijd dat ik voorzitter van de club was. Maar in de periode dat ik in de raad van commissarissen zat, zijn er te veel meisjes en vrouwen uit zichzelf naar mij toegekomen die aangaven dat ze hier veel last van hebben gehad. Die werken er bovendien nog steeds", zo vertelde Van Praag.

Veiligheid

Daarnaast verwees hij op het onderzoek dat bureau Bezemer & Schubad in 2022 bij Ajax heeft gedaan. " Daaruit bleek dat er niet alleen heel wat mankeerde aan de werksfeer binnen Ajax, maar ook aan de veiligheid van medewerkers."

Volgens Van Praag wordt daar nu overigens wel aan gewerkt. "Er is inmiddels iemand aangesteld die zich specifiek daarmee bezighoudt. Er wordt nu hard gewerkt om het bedrijfsklimaat en het gevoel van veiligheid binnen Ajax te verbeteren."

Van Praag laat er weinig misverstand over bestaan hoe hij over een eventuele terugkeer van Overmars denkt. Hoewel hij benadrukt dat hij daar zelf niet meer over gaat, is zijn standpunt glashelder: "Ik ga er uiteindelijk niet over, maar als ik er nog wel over ging, ben ik van mening, op basis van wat ik zelf heb gezien en ervaren, en hoe hij het heeft aangepakt, een terugkeer niet mogelijk zou moeten zijn", concludeerde Van Praag.

Lokroep Ajax

Een paar maanden geleden, na het ontslag van Johnny Heitinga, kwam Overmars weer in beeld bij Ajax. De hoofdstedelingen hadden hun ogen laten vallen op de voormalig vleugelspeler. Het was echter de hoofdrolspeler zelf die aangaf niet terug te keren.

"Ik heb een zwak voor Ajax en Amsterdam, maar het is voor mij een gepasseerd station. Dat is zo, omdat ik heel veel plezier heb in mijn werk bij Antwerp en ik daar nog anderhalf jaar onder contract sta. Die verbintenis wil ik uitdienen. Ons streven was de club financieel gezond maken. Het stadion is klaar en nu moet er weer sportief worden gebouwd", zo vertelde Overmars afgelopen november tegen De Telegraaf.