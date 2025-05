Topbasketballer Nikola Jokić zet onwerkelijke reeks voort en heeft alleen Michael Jordan voor zich

Topbasketballer Nikola Jokić heeft weer een ongelooflijke wedstrijd gespeeld. De Serviër scoorde maar liefst 42 punten en pakte 22 rebounds in de zege van zijn Denver Nuggets tegen Oklahoma City Thunder (121-119). Hij staat nu tweede op een eeuwige lijst – alleen Michael Jordan staat nog voor hem.

Het eerste duel in de tweede ronde van de play-offs van de NBA werd meteen een spektakelstuk. Denver Nuggets draaide de wedstrijd tegen Oklahoma City Thunder in de slotfase om en won met een driepunter van Aaron Gordon twee seconden voor tijd van de toppers uit de reguliere competitie.

Jokic de grote man

De Nuggets zouden echter niet in de positie zijn geweest om de winnende worp te nemen zonder Nikola Jokić. De Serviër speelde een historische wedstrijd, eindigde met 42 punten, 22 rebounds en 6 assists en was daarmee de grote man aan de kant van de bezoekers.

Dit was overigens Jokić' 24e playoff-wedstrijd op rij buitenshuis waarin hij minimaal 20 punten scoorde. Op de eeuwige lijst staat alleen Michael Jordan nog voor hem – hij had 35 van zulke wedstrijden tussen 1990 en 1995. Mogelijk komt de Oost-Europeaan dus nog in de buurt bij de legendarische basketballer.

Het duel in Oklahoma was ongetwijfeld slechts een voorproefje van een spannende serie tussen deze twee teams. Jokić krijgt al over twee dagen de kans om zijn reeks voort te zetten, want de volgende wedstrijd staat donderdagochtend vroeg op het programma.

Prijzen voor Jokic

De 2,11 meter lange Jokic werd in 2023 kampioen met de Denver Nuggets. In totaal stond hij al zes keer in het MVP-team van de competitie en werd hij drie keer de meest waardevolle speler van de NBA.