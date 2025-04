Hoe een verborgen basketbaltalent de NBA op zijn kop zette en de beste ter wereld werd

Nikola Jokić wordt nu beschouwd als één van de beste basketballers ter wereld, met drie MVP-titels en een NBA-kampioenschap op zijn naam. Maar zijn reis naar de top begon op een onverwachte manier. Voordat de 30-jarige Serviër de NBA veroverde, bleef zijn talent verborgen voor de meeste scouts en teams.

De ontdekking van Jokić is één van de grootste mysteries in de basketbalgeschiedenis. Het was niet de traditionele route die andere NBA-sterspelers volgden, met veel scouts die al van tevoren hun ogen op hen hadden gericht. In plaats daarvan bleef Jokić's potentieel lange tijd verborgen voor de meeste teams, tot een slimme zet van zijn agent ervoor zorgde dat hij werd ontdekt door de Denver Nuggets.

Basketballer schrijft geschiedenis met unieke prestatie in de NBA en reageert koeltjes: 'Ik ga er later over nadenken' Basketballer Nikola Jokic heeft de recordboeken gehaald met een unieke prestatie in de NBA. De 30-jarige Serviër reageerde - zoals vrijwel altijd - koeltjes bij ESPN na afloop.

De meesterzet die de NBA veranderde

Miško Ražnatović, Jokić’s agent, was de architect van wat nu wordt beschouwd als één van de grootste meesterzetten in de basketbalgeschiedenis. Hij zorgde ervoor dat Jokić’s talent lange tijd onopgemerkt bleef voor de grote scouts en teams in Europa en de VS. Dit zorgde ervoor dat de Nuggets de Serviër konden oppikken als de 41ste pick van de NBA Draft in 2014. Dit bleek de gouden zet, want Jokić ontwikkelde zich al snel tot één van de grootste talenten in de NBA.

Ražnatović's strategie zorgde ervoor dat Denver het talent van Jokić ontdekte zonder dat andere teams zich bewust waren van zijn potentieel. Dit gaf de Nuggets de kans om Jokić in hun team op te nemen, waar hij zich al snel een onmiskenbare kracht toonde. Zijn spel, met een ongeëvenaarde passing voor een center en zijn basketbalintelligentie, stelden Denver in staat om hem in hun systeem te integreren en langzaam op te bouwen tot de ster die hij nu is.

Nikola Jokic komt met derde MVP-titel in rijtje vol NBA-legendes: 'Het begint bij je teamgenoten' Nikola Jokic is voor de derde keer uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) van de NBA. De Servische center van Denver Nuggets won de prijs eerder al in 2021 en 2022. Nu Jokic z'n derde titel binnen heeft, komt hij in een rijtje vol NBA-legendes.

Nikola Jokić is de nieuwe maatstaf in de NBA

Jokić’s invloed op het basketbal is ongekend. Als point center heeft hij de rol van een traditionele center volledig herschreven door zijn uitzonderlijke passing en basketbalintelligentie. Niet alleen blinkt hij uit in scoren en rebounden, maar hij is ook de spil van zijn team, wat hem tot een van de meest veelzijdige spelers in de NBA maakt. Zijn prestaties hebben niet alleen de verwachtingen van centers veranderd, maar hij leidde Denver ook naar hun eerste NBA-kampioenschap in 2023, wat zijn onmiskenbare nalatenschap verder versterkte.

Sterrenformatie in de problemen: ploeg van LeBron James en Luka Doncic staat op omvallen na nieuwe dreun in NBA De Los Angeles Lakers staan op de rand van uitschakeling na opnieuw een pijnlijke nederlaag tegen de Minnesota Timberwolves. In Game 4 verloren de Lakers met 116-113, ondanks sterke optredens van sterspelers LeBron James en Luka Dončić. De ploeg uit Los Angeles staat nu met 3-1 achter in de best-of-seven-serie en moet drie keer op rij winnen om nog door te stoten naar de volgende ronde.

Terwijl Jokić zich heeft gevestigd als een van de grootste spelers van de NBA, blijft zijn toekomst veelbelovend. Zijn huidige dominantie is slechts het begin en als hij zijn indrukwekkende niveau kan vasthouden, zal hij ongetwijfeld verder geschiedenis schrijven. De vraag is niet of Jokić zich verder zal vestigen als éen van de grootste aller tijden, maar wanneer en hoe vaak hij dat zal doen.