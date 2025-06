Tranen op het podium, moeders in de armen van hun zonen, onverwachte keuzes én een 18-jarige Amerikaan die het gezicht van de toekomst moet worden: de NBA Draft van 2025 had alles. Het jaarlijkse basketbalspektakel is meer dan een sportevenement – het is een avond waarop dromen in één seconde werkelijkheid worden. En de grootste spotlight? Die was voor Cooper Flagg, het tienertalent dat als eerste werd gekozen door de geplaagde Dallas Mavericks.

Al maanden stond vast dat Flagg de eerste keuze zou worden. En dus trok NBA-baas Adam Silver donderdagavond zijn naam als eerste. Maar met dat moment komt ook druk: Flagg is 18, maar moet in Dallas direct een hoofdrol spelen. Met zijn lengte, veelzijdigheid en volwassen spel wordt hij nu al vergeleken met grootheden als Larry Bird en Kawhi Leonard.

Voor de Mavericks komt Flagg als geroepen. De club ruilde eerder dit jaar hun sterspeler Luka Doncic voor Anthony Davis, een transfer die fans verbijsterd achterliet. Niet veel later viel ook Kyrie Irving weg met een zware blessure. Het seizoen ontspoorde volledig. Alleen door een flinke portie geluk in de Draft-loterij kreeg Dallas toch de eerste keuze. Nu hopen ze dat Flagg het nieuwe gezicht van de organisatie kan worden.

Sporticoon LeBron James brengt zeldzaam horloge uit: 'Bedankt voor de kans om dit tot leven te brengen' Basketballegende LeBron James heeft zijn limited edition horloge onthuld. In samenwerking met het luxe Zwitserse merk Richard Mille ontwierp hij een exclusief model met daarop onder meer zijn handtekening. 'Bedankt aan het ongelooflijke team voor de kans om dit tot leven te brengen', aldus King James.

Een avond vol emotie

De NBA Draft staat ieder jaar bol van de emotie en 2025 was daarop geen uitzondering. Jongens die live op tv in tranen uitbarsten, trotse ouders die hun kinderen omhelzen, en schrijnende verhalen van waar ze vandaan komen. V.J. Edgecombe, gekozen als derde door de 76ers, vertelde geëmotioneerd dat hij opgroeide zonder stroom. Zulke verhalen maken de Draft tot een van de meest menselijke momenten in de sport.

Voor Europese fans, en vooral voor Nederlandse, was het dit keer een stille avond. Waar vorig jaar Quinten Post nog werd gedraft door de Warriors, ontbrak dit jaar elke Nederlandse inbreng. Geen enkele landgenoot werd gekozen, en ook op het podium waren er geen bekende Europese gezichten te zien tot de achtste pick, toen de Rus Egor Demin werd gekozen.

Dit is Quinten Post: verliefde NBA-sensatie overwon faalangst en verdient nu miljoenen aan zijde van basketballegende 'We' hebben weer een succesverhaal in de NBA. De Nederlandse basketballer Quinten Post werd deze zomer gekozen door het sterrenteam Golden State Warriors van onder anderen Stephen Curry. Daar debuteert hij in zijn eerste seizoen al meteen in de play-offs, maar wat weten we eigenlijk van de 24-jarige Nederlandse basketbalhoop?

Het NBA-avontuur van Cooper Flagg begint

Na Flagg en Edgecombe completeerde Dylan Harper de top drie: hij werd als tweede gekozen door San Antonio, dat eerder al Victor Wembanyama binnenhaalde. Toch draaide alles om Flagg. Zijn naam zong al maanden rond, maar nu moet hij het ook gaan waarmaken.

Eerst in het voorbereidingstoernooi de 'Summer League', straks in de reguliere NBA. Dallas gelooft in Flagg als de redder van de club. Of hij die belofte waarmaakt? De komende jaren gaan het uitwijzen en alle ogen zijn op hem gericht.

De 'vloek' van nummer 0 slaat toe in NBA: drie sterspelers getroffen door afschuwelijk drama De beslissende wedstrijd van de NBA-finale, gewonnen door Oklahoma City Thunder met 103-91 tegen Indiana Pacers, werd overschaduwd door de zware blessure van Tyrese Haliburton, een van de meest spectaculaire spelers in de play-offs. De Pacers-ster is de derde basketballer in de nacompetitie die zijn achillespees scheurde.

Afschuwelijk einde van NBA-seizoen

Terwijl Flagg net zijn eerste stappen in de NBA zet, viel op het hoogste podium het doek voor het seizoen. In de Finals grepen de Oklahoma City Thunder de titel na een indrukwekkende zege op de Indiana Pacers. Het jonge team versloeg Indiana in zeven wedstrijden en pakte zo hun eerste kampioenschap sinds de verhuizing vanuit Seattle. Shai Gilgeous-Alexander werd verkozen tot Finals MVP na een ijzersterke reeks.

Bij Indiana viel Tyrese Haliburton in Game 7 geblesseerd uit met een slepende hamstringblessure. De spelmaker probeerde de hele serie door te spelen, maar moest in het beslissende duel voortijdig naar de kant. Zijn uitval kwam op het slechtst mogelijke moment: zonder hun spelverdeler miste Indiana de creativiteit en het tempo om het tij nog te keren. Een pijnlijk einde van een verder sterk seizoen voor de Pacers.