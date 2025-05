Beroemde toernooidirecteur Roland Garros wordt in het nauw gedreven: 'Ik accepteer het niet'

Tijdens Roland Garros laait de discussie weer op over de invulling van het avondprogramma. Vrouwen komen er bekaaid vanaf. Toernooidirecteur Amelie Mauresmo, zelf een oud-topspeelster, moet zich verweren tegen de beschuldiging van seksisme.

Drie jaar geleden begon het grandslamtoernooi in Parijs met avondsessies. In regel is dat een partij in het mannen enkelspel. Persbureau AP bekeek het programma van alle voorafgaande avondpartijen, van 2022 tot nu, en concludeerde dat in slechts twee van de 37 partijen vrouwen aan de start stonden.

'Jullie zijn het niet waard'

Een journalist vroeg aan Mauresmo, een voormalig nummer 1 van de WTA-ranking die in 2006 twee grandslams won, wat ze vindt van die statistiek. De vraag werd op stevige wijze gesteld: "Hoe kijk je naar de consequenties van de boodschap die nu aan vrouwelijke tennissers wordt geleverd? Want in feite zeg je: 'Jullie zijn geen avondpartij waard'".

Mauresmo verweerde zich tegen die visie. "Dat is niet de boodschap die we uitdragen. Ik moet je onderbreken. Het is niet zo dat vrouwen het niet waard zijn om die ene avondpartij te spelen. Zo zit het niet. Ik accepteer het niet dat jij vindt dat we die boodschap uitdragen. Maar ik ben niet de enige die beslissingen neemt. Het heeft ook te maken met hoe lang wedstrijden kunnen duren. Een pot van twee sets kan erg snel over zijn, maar bij de mannen heb je in elk geval minstens drie sets."

'Wat zou jij doen?'

Daarmee verwijst Mauresmo naar het setsysteem bij grandslamtoernooien: bij mannen moeten spelers drie sets pakken om een wedstrijd te winnen. Bij alle andere toernooien volstaan twee sets, net als in het vrouwentennis.

"Een vrouwenpartij kan in 1,5 uur of 2 uur al klaar zijn, misschien iets langer, ik weet niet", zo ging de Francaise verder. "Het heeft dus te maken met de duur van wedstrijden. het gaat niet over hun manier van spelen of over het niveau dat ze bereiken. Daar gaat het niet over. Ik bedoel, wat zou jij doen?"

Zondag

Vervolgens herhaalt de journalist zijn interpretatie dat bij tennissters nu het beeld ontstaat dat ze het niet waard zijn om op primetime op het centercourt te acteren. "Ik heb drie dochters", aldus de journalist. "En zij zien dat als de boodschap."

Waarop Mauresmo de discussie afkapt: "Weet je, we zouden dit gesprek nu niet moeten hebben. Misschien gaan we erover verder op de afsluitende zondag."