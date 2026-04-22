Hélène Hendriks kijkt met veel plezier uit naar de stappen van Estavana Polman in de televisiewereld. De Nederlandse tophandbalster kondigde haar naderende afscheid van haar sport aan en ambieert een vervolgcarrière op tv. Hendriks, die Polman goed kent, heeft adviezen voor de vriendin van ex-topvoetballer Rafael van der Vaart.

De 33-jarige Polman maakt het seizoen af bij haar club Rapid Boekarest in Roemenië en keert daarna met haar gezin terug in Nederland, zo bevestigde ze vorige week. Eenmaal geaard hoopt ze op televisie dingen te gaan doen en de verwachting van onder meer Johan Derksen is dat ze aanbiedingen genoeg krijgt. "Ik zou natuurlijk heel graag willen dat ze naar ons komt", zegt Hendriks in gesprek met SBS6, de zender waar ze onder meer voor werkt.

'Ik zou me nooit binden'

Hendriks heeft zich nergens aan vastgeketend en kan daardoor meerdere klussen bij verschillende zenders uitvoeren. Zo presenteert ze het voetbal bij Ziggo Sport, heeft ze haar eigen talkshow 'De Oranjezondag' op SBS en presenteert ze dit voorjaar ook 'De Staatsloterijshow'. Zoiets gunt ze Polman ook. "Ze moet iets kiezen wat bij haar past. Ik zou me nooit binden en lekker vrij blijven daarin. Haar wacht nog een mooie toekomst."

Polman is wel een persoonlijkheid die de televisiewereld kan versterken, denkt Hendriks. "Ze is een flapuit en die kun je er goed bij hebben, maar alles moet zich nog uitwijzen. Met haar vorige programma (Beter Laat dan Nooit, red.) heeft ze laten zien dat ze goed kan communiceren met mensen en dat ze een bepaalde sfeer en gemak met zich meebrengt. Ik zei tegen Es: 'Kijk gewoon, laat het lopen, kijk wat op je pad komt en kies je kers'."

'Hartstikke leuke meid'

Hendriks is niet bang Polman als concurrente, sterker nog: ze haat die gedachte. "De nieuwe Hélène Hendriks? Dat zou heel goed kunnen. Of samen met mij, dat zou ik nog veel leuker vinden. Het is een ontzettend leuke meid, waar je heel veel lol mee kan hebben. Je moet je nooit zorgen maken om concurrentie, dat is zo'n flauwekul. Gun mensen gewoon dingen, in alles. Altijd die onzin over concurrentie... Dat is misschien in een sportelftal, maar niet hier."

Als Polman wordt geopperd als vierde maker van de HNM-podcast met Hendriks, Merel Ek en Noa Vahle, glundert Hendriks meteen. "Dat zou heel leuk zijn. Maar eerst moet zij nog even handballen in Roemenië en als ze terugkomt moet ze aarden. Ze krijgt dan een heel ander leven."