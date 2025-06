Ajacied Kenneth Taylor en 'geluksvogel' Jade Anna delen zeldzame beelden

Kenneth Taylor brak een aantal jaren geleden door bij Ajax en is na de nodige hoogte- en dieptepunten al een tijdje onbetwist basisspeler in Amsterdam, met een goal in De Klassieker als laatste hoogtepunt. Het gaat hem ook in de liefde een poos voor de wind, want hij is al ruim een jaar dolgelukkig met vriendin Jade Anna van Vliet. En die naam doet bij de nodige mensen wel een belletje rinkelen. Wat weten we over deze 20-jarige?