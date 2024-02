Innige knuffel nieuw bewijs van relatie Quincy Promes met wereldberoemde artieste: 'Mijn liefde'

Quincy Promes komt de laatste maanden niet altijd positief in het nieuws, maar zaterdag lijkt er toch leuk nieuws te zijn rond de voetballer. De aanvaller van Spartak Moskou zou namelijk een nieuwe vriendin hebben. De nieuwe vlam van Promes zou niemand minder dan de artiest DreamDoll zijn.

De Amerikaanse DreamDoll deelde een video via Snapchat, waarop zij en Promes te zien zijn in een bar. De artieste plaatste daarbij de tekst: 'Mijn liefde'. De twee volgen elkaar ook al lange tijd op Instagram en liken elkaar posts vrij regelmatig. DreamDoll (Tabatha Robinson) is een Amerikaanse rapper die in meerdere televisieprogramma's haar opwachting maakte.

Innige knuffel tijdens verjaardag

Een paar dagen na de Snapchat van DreamDoll met 'liefde' Promes was de artieste jarig. Ze vierde har verjaardag in Dubai, waar Promes met zijn team Spartak Moskou op trainingskamp was. In een collage van DreamDoll op haar Instagram, zien we haar en Promes in een innige knuffel. Promes reageert erop met een vlammend hartje. Daarmee is er dubbel bewijs voor de nieuwe relatie tussen de twee.

Ex-vriendin

Promes was eerder lange tijd samen met zijn ex-vriendin Jamie. Met haar kreeg de voetballer twee dochters en een zoon. Inmiddels is de relatie tussen de twee over en heeft Promes alle foto's met haar van zijn Instagram-pagina afgehaald. Jamie verhuisde mee naar Moskou, Sevilla en Amsterdam tijdens de periodes van de voetballer bij Spartak, Ajax en Sevilla.

Veroordeling

Inmiddels komt Promes op een heel andere manier in beeld. De aanvaller werd eerder al veroordeeld voor het neersteken van zijn neef, maar inmiddels heeft de voetballer ook een straf gekregen voor de handel in verdovende middelen. Promes kreeg zes jaar cel voor het importeren van cocaïne, maar de voetballer moet eerst naar Nederland komen voor hij die straf kan uitzitten. Rusland heeft geen uitleveringsverdrag met ons land.