Twijfels slaan toe bij vrouw van tennisicoon Richard Krajicek over liefhebberij na uitspraken van vriendin

Daphne Deckers, de vrouw van tennislegende Richard Krajicek, overweegt een van haar liefhebberijen op te geven. De actrice, presentatrice en schrijfster kwam 'een ongemakkelijke waarheid' tegen, die haar op andere gedachten heeft gezet.

In haar wekelijkse column voor De Telegraaf vertelt Deckers dat ze stapelgek is op avocado's, een groene vrucht van de gelijknamige boomsoort. "Ik prak ze op mijn boterham, verwerk ze in mijn salades, in pokébowls, shakes en wraps – alles wordt lekkerder met avocado’s", schrijft ze.

Nu is het niet altijd gemakkelijk om de juiste avocado te vinden. De prijzen van het ding lopen alsmaar op. En soms kom je thuis met een exemplaar dat, als je eenmaal de schil hebt verwijderd, van binnen de nodige mankementen heeft, zoals rotte plekken. Of eentje die juist te hard (onrijp) of blubberzacht (overrijp) is.

Milieu

Ze besprak met een vriendin op een terras de avocadoproblematiek. De aanleiding was dat de serveerster Deckers moest teleurstellen met de mededeling dat er in de keuken geen rijpe avocado's meer waren te vinden. De vriendin van Deckers stak daarop een verhaal af, dat avocado's sowieso in onrijpe staat naar Nederland worden gevlogen.

"En dat ze dan helemaal hierheen gevlogen moeten worden, in de hoop dat ze onderweg narijpen", zo stelt haar vriendin. "Eigenlijk zouden we helemaal geen avocado’s moeten eten, want die zijn onwijs slecht voor het milieu." Wereldwijd wordt er gezworen bij het eten van het vetrijke product, ook door topsporters.

Vrouw van tennisicoon Richard Krajicek legt zijn mannelijkheid onder de loep: 'Dat doet hij heel vaak' Wat is mannelijk, wat juist niet? Over die vraag buigt Daphne Deckers zich. Ze is de vrouw van het Nederlandse tennisicoon Richard Krajicek, de winnaar van Wimbledon in 1996 en voormalig nummer vier van de ATP-raniking.

Waterverbruik

Deckers pakt haar telefoon erbij en vindt na een paar minuten googelen nog veel meer onrustbarende feiten over de consumptie van avocado in Europa. Er wordt regenwoud gekapt voor plantages in Mexico en Zuid-Amerika, het waterverbruik bij de teelt van de vrucht is enorm (1000 liter per kilo) en ook bij de productie in Spanje en Portugal dreigen meren te verdwijnen door de productie van avocado.

Vrouw van tennisicoon Richard Krajicek neemt het op voor vrouw die door Johan Derksen werd bespot: 'Wat is toch die huiver?' Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse tennislegende Richard Krajicek, neemt het op voor een vrouw die afgelopen vrijdag nog het mikpunt van spot was in Vandaag Inside, namelijk Catherine Keyl. Er is een ander incident rondom Keyl dat Deckers niet bevalt.

Drugs

Plots voelt de vrouw van de winnaar van Wimbledon 1996 zich erg schuldig over haar voorliefde voor het groene spul. "Het voelt een beetje overdreven om te denken dat er watercrises ontstaan omdat ik zo graag een boterham met avocado eet, maar feitelijk is het natuurlijk wél zo", schrijft ze.

Vervolgens maakt ze een vergelijking tussen avocado en drugs. Ze is namelijk van mening dat drugsgebruikers zich bewust moeten worden van de keten van criminaliteit die aan dat spul hangt. En dat ze die keten met hun consumptie in stand houden. Dat verplicht haar, vindt ze, om haar consumptie van avocado's te heroverwegen. "Nu zijn avocado’s natuurlijk geen drugs, maar als de teelt ervan zoveel beschadigt, zou het dan niet beter zijn om ze als een delicatesse te beschouwen in plaats van een dagelijks ding?", zo sluit ze af.