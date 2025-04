Vrouw van tennisicoon Richard Krajicek legt zijn mannelijkheid onder de loep: 'Dat doet hij heel vaak'

Wat is mannelijk, wat juist niet? Over die vraag buigt Daphne Deckers zich. Ze is de vrouw van het Nederlandse tennisicoon Richard Krajicek, de winnaar van Wimbledon in 1996 en voormalig nummer vier van de ATP-raniking.

Deckers heeft het in haar column in De Telegraaf over 'de manosfeer', een subcultuur op internet waarin mannelijke waarden worden benadrukt en alles wat daarvan afwijkt wordt bespot en verworpen. Een van de gezichtsbepalende figuren in die manosfeer is Andrew Tate, die stelt dat een man moet leiden en de vrouw moet volgen. Deckers bestempelt hem tot 'opruiende klaphark'.

Dominant

Een man moet dominant zijn, zo valt het gedachtegoed in de manosfeer samen te vatten. Maar hoe dan precies? Deckers haalt een Amerikaanser tv-presentator aan, die meent dat mannen nooit uit een rietje moeten drinken. Want dan moet een man zijn lippen tuiten en dat is absoluut niet mannelijk.

Nog wat voorbeeldjes en regeltjes: geen soep eten in het openbaar en nooit zwaaien met twee handen tegelijk. Ook not done is als man als je zit twee benen over elkaar heen slaan. "Dat doet Richard heel vaak, en ik heb geen idee wat daar niet mannelijk aan zou zijn", zo schrijft Deckers over haar partner.

Hakken

Allemaal flauwekul, schrijft Deckers. Normen veranderen nou eenmaal. Vroeger droegen mannen namelijk juist wel hakken en was dat juist als teken van macht. "Koning, keizer, admiraal – hakken droegen ze allemaal, en dan liefst zo sierlijk mogelijk, want die waren het toppunt van mannelijke sjiek", vertelt ze.

Voor meer items geldt dat ze vrij willekeurig worden gezien als hetzij mannelijk, het zij vrouwelijk. Deckers concludeert: "Pruiken, rokken, de kleur roze – alles is al eens van geslacht gewisseld. Ik pleit voor méér hakken en minder hakketakken."

Boek

