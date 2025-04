Amerikaanse toptennisster wint titel én steelt show met haar trouwe viervoeter

Jessica Pegula schreef het WTA-toernooi van Charleston op haar naam na winst op Sofia Kenin. Maar het was vooral het bijzondere moment ná de finale dat in het oog sprong: de Amerikaanse vierde haar eerste gravelzege samen met haar hond Maddie, een mini Australische herder.

De eindstrijd in Charleston, de eerste volledig Amerikaanse finale in dertig jaar, werd met 6-3, 7-5 gewonnen door Pegula. Hoewel ze in de tweede set nog 5-1 achter stond en drie setpunten moest wegwerken, knokte ze zich knap terug. Met zes games op rij verzekerde ze zich van haar eerste titel op het unieke groene gravel en de bijbehorende stijging naar plek drie op de wereldranglijst. Daarmee lost ze landgenote Coco Gauff af als hoogst geplaatste Amerikaanse.

Amerikaanse toptennisster treedt in voetsporen van Kiki Bertens en pakt enorm geldbedrag Jessica Pegula mag weer eens een heel mooi bedrag op haar bankrekening bijschrijven. De Amerikaanse toptennisster was in de finale van het WTA-toernooi van Charleston te sterk voor landgenote Sofia Kenin, die aan het einde van de tweede set volledig instortte: 6-3, 7-5. Pegula treedt met haar toernooizege in de voetsporen van Kiki Bertens.

Jessica Pegula viert titel met haar grootste supporter

Toch ging de meeste aandacht na afloop uit naar Pegula’s viervoeter Maddie. De 31-jarige toptennisster verscheen met haar hond op het podium, zichtbaar genietend van het moment. "Maddie en ik hebben een geweldige week gehad", schreef ze op Instagram. De beelden van de knuffel op het ereschavot werden al snel opgepikt door fans én collega-tennissters als Coco Gauff, Madison Keys en Victoria Azarenka.

Pegula’s liefde voor honden is bekend in de tenniswereld. Begin dit jaar sloot ze een samenwerking met Maev, een merk dat gezonde hondenvoeding en supplementen ontwikkelt. "Ik heb met eigen ogen gezien hoeveel impact voeding heeft op de gezondheid van een hond", vertelde ze aan Sports Illustrated. "Een van mijn honden had gezondheidsproblemen en ik heb alles geprobeerd om hem te helpen."

Dierenvriend en steenrijke vader

De Amerikaanse tennisster groeide op met honden en koestert de band die ze met hen heeft. "Als kind dacht ik altijd al na over welke honden ik wilde. Ik wilde meer over ze leren en eigenlijk over dieren in het algemeen. Ooit wilde ik dierenarts worden", herinnert ze zich. "Na het verlies van een van mijn honden realiseerde ik me des te meer hoe belangrijk goede voeding en verzorging zijn. Waarom zou ik bezuinigen op iets dat zo belangrijk is voor hun gezondheid en levensduur?"

David Beckham zorgt voor grote glimlach bij tennistopper Aryna Sabalenka: 'Ik ben zo blij' Aryna Sabalenka heeft haar titel op de Miami Open op een iconische manier gevierd. De Belarussische tennisster werd uitgenodigd door David Beckham om gehuldigd te worden op het veld van Inter Miami.

De winst in Charleston levert Pegula naast de trofee ook 164.000 dollar aan prijzengeld op. Tegenstander Kenin moest het doen met 101.000 dollar. Hoewel dat voor veel mensen levensveranderend zou zijn, is het voor Pegula slechts een voetnoot. De Amerikaanse heeft in haar loopbaan al bijna 18 miljoen dollar verdiend op de baan en is bovendien dochter van miljardair Terry Pegula, wiens vermogen op zo’n 7,6 miljard dollar wordt geschat.