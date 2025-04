Amerikaanse toptennisster treedt in voetsporen van Kiki Bertens en pakt enorm geldbedrag

Jessica Pegula mag weer eens een heel mooi bedrag op haar bankrekening bijschrijven. De Amerikaanse toptennisster was in de finale van het WTA-toernooi van Charleston te sterk voor landgenote Sofia Kenin, die aan het einde van de tweede set volledig instortte: 6-3, 7-5. Pegula treedt met haar toernooizege in de voetsporen van Kiki Bertens.

Het toernooi in Charleston is misschien wel het opvallendste van het hele jaar. Dat heeft alles te maken met de ondergrond, want het toernooi wordt op groen gravel gespeeld. Pegula kon daar in de finale beter mee omgaan dan Kenin, maar het scheelde weinig of het was uitgedraaid op een derde set.

Pegula pakte op overtuigende wijze de eerste set, maar was het daarna volledig kwijt. Kenin kwam op een 5-1 voorsprong en kreeg zelfs drie setpunten. De voormalig winnares van de Australian Open liet die echter liggen en stortte daarna volledig in elkaar. Pegula brak haar drie keer op rij, pakte zes games achter elkaar en won zelfs de laatste twaalf punten van de partij: 6-3, 7-5.

Flinke bonus

De comeback in de tweede set levert Pegula een mooie bonus op, want als winnares van het toernooi krijgt ze 164.000 dollar. Kenin moet het doen met 101.000 dollar.

Voor Pegula was het haar achtste toernooizege en dat levert haar nog een andere mijlpaal op. Ze krijgt namelijk 500 punten en stijgt daardoor naar de derde plaats op de wereldranglijst. Pegula passeert landgenote Coco Gauff en is daardoor weer de beste Amerikaanse tennisster op de ranking.

Kiki Bertens

Pegula treedt met haar toernooizege in de voetsporen van Kiki Bertens. De Nederlandse won in 2018 het toernooi in de Verenigde Staten. Bertens was in de finale te sterk voor de Duitse Julia Görges, die onlangs trouwde met de Nederlander Wesley Koolhof.

Steenrijke vader

Het prijzengeld zou voor veel mensen hun leven veranderen, maar het is de vraag of Pegula überhaupt doorheeft dat het bedrag op haar rekening gestort wordt. De Amerikaanse sloeg in haar carrière namelijk al bijna 18 miljoen dollar bij elkaar.

Pegula heeft daarmee nog een lange weg te gaan om het vermogen van haar vader te evenaren. Ze is namelijk de dochter van Terry Pegula, die jarenlang de eigenaar was van oliebedrijven. Hij verkocht die voor heel veel geld aan de Shell en zou op dit moment een vermogen hebben van zo'n 7,6 miljard dollar.