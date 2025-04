Boze tennisster loopt leeg over vriendinnen van haar collega's: 'Voelt alsof we worden buitengesloten'

Tennisster Daria Saville heeft haar duidelijke mening gegeven over de vriendinnen van een aantal van haar mannelijke collega's. De Australische vindt het namelijk maar niks dat zij commercieel interessanter zijn voor bedrijven dan de vrouwelijke tennissters.

Saville, die in 2017 op de 20e plaats van de wereldranglijst stond, plaatste een video op TikTok waarin ze haar ongenoegen uit. "Merken kiezen liever WAG's (Wives And Girlfriends, red.) dan de echter atleten...waarom? Er moet toch ruimte zijn voor allebei, maar het voelt alsof we worden buitengesloten", schrijft ze bij haar filmpje.

Vriendin van omstreden toptennisser zorgt voor stroom aan geruchten met opvallend bericht op sociale media Nick Kyrgios is misschien wel de spraakmakendste tennisser ter wereld en opnieuw is de Australiër in het nieuws gekomen. Zoals wel vaker gaat het niet over zijn prestaties, maar over zijn privéleven. Zijn vriendin zorgde namelijk voor een stroom aan geruchten over een mogelijke relatiecrisis tussen de twee.

De Australische kreeg bijval uit een bijzondere hoek: "Ik heb met een aantal van de WAG's gesproken en zij zijn ook verbaasd dat wij niet dezelfde kansen krijgen. Komt het doordat het grote publiek zich minder goed in spelers kan verplaatsen dan in een partner? Is het inspirerender om een WAG te worden dan een vrouwelijke atleet? Ik vind het verbijsterend dat merken tijdens grandslamtoernooien influencers kiezen voor hun campagnes."

Zelf een WAG

Saville is zelf ironisch genoeg ook een partner van een tennisser. Ze heet eigenlijk Daria Gavrilova, maar veranderde haar achternaam in 2021 nadat ze in het huwelijksbootje stapte met de Australische tennisser Luke Saville.

Verliefde schaatsster Pien Hersman gooit haar 'moves' in de strijd voor tennistalent Schaatsster Pien Hersman kan langzaam weer kijken naar het volgende schaatsseizoen. De 21-jarige Nederlandse geniet alleen nu nog eventjes van haar welverdiende vakantie. Uiteraard horen daar ook een paar dansjes bij, en dat doet ze dan ook graag met haar vriend en tennisser Jesper de Jong. Het stel genoot ook nog van het heerlijke lentezonnetje in de hoofdstad.

Daar komt ze in de video ook nog even op terug om haar punt kracht bij te zetten: "Het grappige is dat ik een video maakte waarin ik me klaar maakte om te gaan kijken bij mijn man en het deed het zoveel beter dan de filmpjes waarin ik het dagelijks leven van een tennisser laat zien."

@dasha_tofu Surely there is space for both WAGs and female tennis players, but I feel like we always get left out 😭 ♬ original sound - Daria Saville

Bekendste partner

Saville noemde in haar bericht geen namen van vriendinnen, maar het lijkt voor de hand te liggen dat ze onder meer Morgan Riddle, de partner van Taylor Fritz, bedoelde. De Amerikaanse influencer is door haar grote schare volgers op sociale media een van de bekendste WAG's in de tenniswereld.

Beroemde vriendin van toptennisser online gepest door opvallende TikToks: 'Ik trek gewoon de aandacht' Morgan Riddle, de veelbesproken vriendin van toptennisser Taylor Fritz, staat vaak in de spotlights. Maar dat vindt niet iedereen even leuk. De beroemde influencer krijgt veel kritiek en werd zelfs online gepest door andere spelersvrouwen.

Riddle werd vorig jaar tijdens Wimbledon onderwerp van een rel nadat haar vriend in de vierde ronde won van toptennisser Alexander Zverev. De Duitser liet na afloop weten dat hij niet erg blij was met het gedrag van een aantal mensen in de spelersbox van Fritz en het was overduidelijk dat hij daarmee doelde op Riddle.

De vriendin van Fritz had rondom de partij zelf ook het vuurtje opgestookt door een aantal berichten op sociale media te plaatsen waarin ze verwees naar de beschuldigingen die verschillende ex-partners deden aan Zverev over mishandeling. Riddle merkte na de partij op dat haar vriend 'voor alle vrouwen' had gewonnen, maar verwijderde die post ook weer heel snel.