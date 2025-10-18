De Nederlandse topverdediger Matthijs de Ligt (26) blikt in een openhartig interview terug op zijn loopbaan. Van tiener die zich bij Ajax moeiteloos staande kon houden tussen de veel oudere spelers, tot de nodige hobbels bij buitenlandse clubs.

De speler, die in september nog met Oranje meedeed in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen, voelt zich lichamelijk en mentaal op zijn piek. "Ja, ik voel me echt heel goed", zegt hij tegen The Telegraph. .

"Ik ben nu 26 en ik speel al een jaar of tien professioneel voetbal. Ik heb nu de nodige ervaring in mijn rugzak. Normaal bereiken verdedigers zo rond hun 30e hun topvorm. Ik voel dat ik daar nu al naatoe groei. Dat is interessant, zeker gezien ik in de zwaarste competitie ter wereld speel. Ik sta tegenover de beste spelers."

Intuïtie

Wel merkt hij een verandering die plaatsvond nadat hij Ajax verliet. "Ik was op mijn 19e al fysiek erg sterk. Ik zie er nu ongeveer hetzelfde uit als toen. Maar toen ik 19 was, speelde ik volledig op intuïtie. Dat werkte prima voor me. Daarna verkaste ik naar Juventus en in Italië ging ik meer nadenken."

Hij gaat verder: "Ik had een hoop problemen in het begin. Intuïtie en nadenken gaan niet altijd samen. Ik moest leren mijn intuïtie te blijven gebruiken, maar ook om mijn hersenen in te schakelen. Nu kan ik alles mengen: het technische spel van de Eredivisie, het doordachte spel van de Serie A, het fysieke spel van de Bundesliga."

Manchester United

Manchester United heeft een paar matige seizoenen achter de rug en de fans van de roemruchte club schrijven hun frustraties van zich af op social media. De Ligt sluit zijn ogen niet voor de kritiek.

"Ik probeer het niet te lezen, maar aan de andere kant heb ik het gevoel dat als ik me ervoor afsluit, ik ook iets mis van wat voetbal zo leuk maakt. Ik hou van dit spel, ik kijk er graag naar. Als ik mezelf afsluit van die meningen, dan voel ik me ook niet helemaal tevreden."

