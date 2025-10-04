Arne Slot had een bescheiden rol in het Prinses Máxima Centrum Gala, waar geld werd opgehaald voor de strijd tegen kinderkanker. De succesvolle oefenmeester kwam via FaceTime in de lucht en was mede verantwoordelijk voor een enorm bedrag aan inzamelingsgeld.

Daarover deelt ondernemer en influencer Bas Smit, die ambassadeur is voor het Prinses Máxima Centrum, een video op Instagram. 'Hert gala is een hoogtepunt eens in de twee jaar', begint hij zijn betoog. 'Dit jaar overtrof weer alle voorgaande edities in alle opzichten', verzekert hij. 'Mijn persoonlijke hoogtepunt was het moment dat het veilingitem van Arne Slot kwam.'

"Hij zei: 'Ik wil zo graag iets doen'. En dit is een gaaf item", hoor je Smit op de beelden zeggen. "Ik hoop dat dit, om in Bas Smit z'n woorden te blijven, een knaller van een kavel gaat worden", vertelt Slot in een opgenomen video. Dan volgt het moment dat de trainer van Liverpool live aanwezig is via FaceTime bij de veiling.

In eerste instantie wordt er 380.000 euro geboden. "En ik krijg net de vraag of suggestie dat we het niet twee keer kunnen doen", legt Smit voor aan Slot. "Alleen als ze beiden boven de vier ton gaan", is het gevatte antwoord van de Nederlandse trainer. Dit zorgt voor gejuich en geklap in de zaal. Wat blijkt, twee keer vier ton is geen probleem voor de bieders. Met een nog grotere vreugde-explosie tot gevolg.

800.000 euro werd er dus binnen gehaald door toedoen van Slot. Maar wat krijgen de kopers er voor terug? Een verzorgde reis naar een wedstrijd van Liverpool in de box van Slot. In totaal werd er 5,2 miljoen euro opgehaald voor het goede doel. Vijftien procent daarvan kwam dus binnen met dank aan Slot.

'Dit komt zo geweldig terecht en is enorme stap dichter bij om onze missie te volbrengen: alle kinderen met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven', schetst Smit. 'Een legendarisch moment', noemt zijn vrouw Nicolette van Dam de inbreng van Slot.

Slot werd in zijn eerste seizoen als trainer van Liverpool kampioen. Momenteel staan The Reds ook bovenaan in de Premier League, maar is het spel nog verre van goed te noemen. Het zorgt ervoor dat de Nederlandse oefenmeester voor het eerst wat druk ervaart. Zaterdagavond staat de moeilijke uitwedstrijd tegen Chelsea op het programma.

