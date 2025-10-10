De Belgische atletiekbond heeft opnieuw te maken met een flinke rel. Atlete Hanne Maudens vertelt dat ze seksueel is misbruikt door een voormalig trainer. De 28-jarige meerkampster streeft nu naar gerechtigdheid.

In gesprek met Het Laatste Nieuws legt Maudens uit dat het in 2019 begon met 'afkraken en vernederen'. Ze had richting de WK atletiek in Doha last van een gebroken scheenbeen. Ze moest door de pijn heen om haar trainingen te voltooien. Haar trainer vond het allemaal maar gezeur en noemde haar 'mentaal te zwak om sport te doen'.

Ook werd Maudens naar eigen zeggen op een ongezond dieet gezet. In de avond mocht ze alleen maar twee boterhammen op haar bord leggen. "M aar als je heel veel meerkamptraining doet, heb je wel eten nodig", legt ze uit.

Massage

De coach zou tijdens een stage in Zuid-Afrika voorgesteld hebben om Maudens te behandelen aan haar rug. "Mijn bekken staat wat scheef en ik vroeg of hij naar mijn rug kon kijken", vertelt ze. De trainer wilde dat in haar appartement te doen. "En dan vroeg hij mij: 'Kun je je sportbeha uitdoen?' Ik besefte wel dat ik dat thuis nooit moest doen. Dat is niet normaal, maar ik durfde daar niet tegen in te gaan", herinnert ze zich.

Bij Sporza vertelt ze het met wat meer details: "Ja, op die stage vroeg hij me om mijn sportbeha uit te doen en dan heeft hij me overal betast om me zogezegd te behandelen. Maar het was niet enkel behandelen. Ik heb dat vrij snel verdrongen en niet alles is teruggekomen, maar ik weet dat het gebeurd is. Mijn lichaam is in overlevingsmodus gegaan door het niet-eten, het roepen, de trainingen enzovoort. Ik wou daar zo snel mogelijk weg. Ik ben daarna gecrasht, had depressieve klachten, kon niet meer slapen en kon me niet meer concentreren."

Geen steun

Vanuit de Belgische atletiekbond ervaart ze geen steun. Ze diende een klacht, ook bij de politie, maar ze vreest dat mensen haar ex-trainer beschermen. "J a, bij de federatie weet iedereen het. Directeur Rutger Smith, hoofdcoach meerkamp Fernando Oliva. Ook de mensen bij Sport Vlaanderen weten wat er gebeurd is. Ik ben gewoon niet gehoord, er gebeurt niets."

Door naar buiten te komen met het de al jaren lopende zaak hoopt Maudens ervoor te zorgen dat er wat schot in komt. Ze stelt te hopen er op de Olympische Spelen van Los Angels in 2028 weer bij te zijn.

Nafi Thiam

Een ander recent schandaal in de Belgische atletiekwereld draait rondom meerkampster Nafi Thiam. Zij werd onder druk gezet om een gedragsovereenkomst te tekenen. Ze deed dat niet, waarna de bond ontkende dat er druk was uitgeoefend.