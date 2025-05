'Bayern München bereikt akkoord en betaalt 100 miljoen euro voor dé zomerse toptransfer'

Bayern München staat op het punt één van de grootste zomertransfers te doen. De Duitse topclub heeft een mondeling akkoord bereikt met Florian Wirtz, één van de meest gewilde jonge talenten in Europa. De 22-jarige middenvelder van Bayer Leverkusen lijkt nu op weg naar München, met een deal die naar schatting 100 miljoen euro zal bedragen.

Wirtz, die al jaren als een van de meest veelbelovende voetballers van zijn generatie wordt beschouwd, heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Bayern. Volgens het Duitse Bild zijn de onderhandelingen tussen Bayern en Bayer Leverkusen nog niet volledig afgerond, maar de deal lijkt slechts een formaliteit. Wirtz, die bij Leverkusen onder contract staat tot 2027, is bereid om te wachten tot de zomer van 2026 als de deal na dit seizoen niet door kan gaan.

Florian Wirtz op weg naar Bayern

De transfervrije optie in 2026 dwingt Leverkusen om dit jaar te handelen. Bayern lijkt vastbesloten om de jonge middenvelder dit seizoen te verwelkomen en met een deal van 100 miljoen euro zou Wirtz de duurste inkomende speler van de club worden. Dat zou gelijk staan aan het bedrag dat Bayern vorig jaar betaalde voor Harry Kane, die afgelopen week met de landstitel afrekende met zijn gehate vloek.

Mocht de transfer nu doorgaan, dan krijgt Bayern een middenvelder die niet alleen het Duitse voetbal, maar ook het Europese toneel in vuur en vlam kan zetten. Wirtz heeft al bewezen één van de beste jonge spelers van Europa te zijn en is een belangrijke aanwinst voor Bayern in hun jacht op binnenlandse en Europese glorie. Het lijkt een kwestie van tijd voordat deze deal officieel wordt en de verwachtingen rond Wirtz zijn torenhoog.

Vrouw van Manuel Neuer neemt ingrijpend besluit

Waar Bayern zich voorbereidt op het binnenhalen van Wirtz, maakt Anika Neuer, de vrouw van keeper Manuel Neuer, een belangrijke beslissing in haar eigen carrière. De 24-jarige handbalster kiest ervoor om haar handbalcarrière tijdelijk op pauze te zetten om meer tijd door te brengen met haar zoon Luca. Deze beslissing betekent dat ze voorlopig haar wedstrijden voor ESV 1927 Regensburg in de 2. Bundesliga stopzet. "Ik wil gewoon meer tijd voor mijn zoon hebben", verklaarde ze. Haar keuze komt na een bijzonder jaar voor het stel, dat in 2024 hun eerste kind verwelkomde.

Terwijl Anika haar carrière even opzij zet, gaat de carrière van haar man verder. De 39-jarige doelman, die recentelijk zijn contract bij Bayern München verlengde tot 2026, blijft actief en hoopt zijn dertiende kampioenschap te winnen. Het lijkt erop dat Neuer ondanks zijn blessuregevoeligheid nog niet van ophouden weet. Met een nieuw seizoen in het vooruitzicht, blijft hij één van de belangrijkste figuren bij Bayern.

