Befaamde sportvrouw schittert op glamoureuze bikinifoto's en ontmoet legendarische rapper

De wereldberoemde atlete Olivia Dunne (22) dringt tot steeds hogere lagen van de entertainmentwereld door. De Amerikaans artistiek gymnast, beroemdheid op sociale media en model is een van de vrouwen op de cover van de befaamde Swimsuit Edition van Sports Illustrated.

Sports Illustrated Swimsuit Issue is een jaarlijkse speciale uitgave van het Amerikaanse sporttijdschrift Sports Illustrated. Sinds de eerste publicatie in 1964 is het uitgegroeid tot een cultureel fenomeen dat bekendstaat om zijn fotoreportages van modellen en beroemdheden in badkleding, vaak op exotische locaties.

In 2025 is gekozen voor Bermuda als plek voor de shoot. Die plek beviel Dunne wel. Het model, met dik 5 miljoen volgers op Instagram, zei: "Het was een van de prachtigste plekken die ik ooit heb gezien. Het was een buitengewone ervaring. Het was een korte trip, maar elke keer dat we naar zulke plekken gaan, en er in 24 uur tijd een shoot plaatsvindt, dan voelt de crew aan als familie. Ik had een geweldige tijd. Het was de leukste shoot ooit."

50 Cent

De speciale editie van SI werd gevierd met een lanceerfeestje. Daar verscheen Dunne uiteraard ook op de rode loper. En in de nasleep van dit alles was er een veelbesproken foto van Dunne met de legendarische rapper 50 Cent, vermoedelijk genomen tijdens een after-party na de lancering. De rapper schrijft: "Sports Illustrated bad bitches overal! Ik en Rob Gronk waren aan het chillen. Je kent de vibe wel."

Dunne maakte een repost en schreef erbij: 'Yktv', oftewel 'You know the vibe' ('Je weet wat de vibe is').

Wereldberoemde sportvrouw duikt op omringd door fotomodellen, fans valt iets bijzonders op Olivia 'Livvy' Dunne is niet vreemd met een honkbalstadion. De oud-turnster en influencer is immers de vriendin van MLB-speler Paul Skenes. Maar deze keer stond ze zelf in de spotlights, toen ze samen met andere fotomodellen mocht pitchen bij New York Mets.

Louisiana State University

In vijf jaar bij het atletiekteam van Louisiana State University werd Dunne de meest gevolgde en best betaalde vrouwelijke studederende atlete, met meer dan 13 miljoen volgers op TikTok en Instagram.

In april 2025 kondigde Dunne officieel haar afscheid aan van de competitieve gymnastiek. Haar beslissing volgde op een laatste studiejaar vol tegenslagen en blessures. Maar haar status staat is onaantasbaar, gezien ze LSU hielp om in 2024 het allereerste nationale kampioenschap te winnen.