Ouders zijn van een topsporter in de dop: dat brengt veel offers met zich mee. Renate Wennemars, de moeder van de veelbesproken topschaatser Joep Wennemars, weet er alles van. Ze blikt terug op de opvoeding van Joep door zichzelf en haar man Erben Wennemars, die twee olympische plakken veroverde in 2006.

Joep Wennemars is een van de meest besproken Nederlandse deelnemers aan de Olympische Winterspelen in Italië. Bij de 1000 meter van woensdag werd hij gehinderd door de Chinese schaatser Lian Ziwen, waardoor hij geen optimale rit reed en vijfde werd.

Vervolgens maakte hij gebruik van het recht om opnieuw te schaatsen. Zijn benen zaten echter al te vol met zuur en die poging liep op niks uit.

Droom

Vorig seizoen werd Joep Wennemars wereldkampioen op de 1000 meter. In interviews geeft de topschaatser aan dat hij vroeger meer droomde over wereldkampioen worden dan over olympisch kampioen worden.

In haar column voor Libelle schrijft Renate Wennemars: "Joep heeft zijn droom waargemaakt. Natuurlijk ben ik dan trots. Maar als ik er nog iets dieper over nadenk, vind ik het vooral waardevol dat een kind een droom hééft."

Reizen

Toen Joep Wennemars werd geboren was zijn vader Erben nog actief als schaatser. Direct daarna pakte hij andere bezigheden op, zoals schaatscommentator zijn bij de NOS. Daardoor was en is Wennemars vaak van huis. Renate presenteerde reisprogramma's op tv, maar bleef voor de opvoeding van hun kinderen vaker thuis dan voorheen.

Ze schrijft: "Ik beweer niet dat Joep zijn prestaties aan mij te danken heeft, er zijn zat topsporters met twee werkende ouders. Maar inmiddels weet ik dat ik in ons gezin de zachtheid heb aangebracht tussen al dat testosteron dat alle kanten op knetterde."

Afslag

Het zijn keuzes, offers en taakverdelingen die impact hebben op hoe haar leven is verlopen. Niet dat ze er spijt van heeft en klagen doet ze al helemaal niet. Maar nu haar kinderen (Niels Wennemars is fitnessfanaat en influencer) in de 20 zijn, is er een fase afgesloten.

"Maar nu zijn de jongens 23 en 20 jaar en heb ik het gevoel dat ik ergens onderweg toch een afslag heb gemist", zegt ze. "Ik voel dat het tijd is voor meer. Ik moet alleen nog ontdekken welke afslag ík nu ga nemen."

TV

Renaet Wennemars presenteerde onder meer De Smaakpolitie bij SBS6 en Yorin Travel bij Yorin samen met Floortje Dessing.