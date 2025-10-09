De Duitse presentatrice Laura Wontorra (36) is de dochter van de bekende presentator Jörg Wontorra, die een talkshow over voetbal presenteerde. Wontorra laat zich uit over de kwestie of ze in zijn voetsporen wil treden.

Jörg Wontorra was dik tien jaar presentator van Doppelpass, dat op zondagmorgen de kijkers bijpraat over de voetbalwereld. In 2021 maakt Wontorra plaats voor Florian König.

Voetbal

BILD is benieuwd of Laura Wontorra ook een taak voor haar ziet weggelegd in de show. Ze is immers zeer bekend met het Duitse voetbal, bijvoorbeeld door haar werk voor DAZN rondom de uitzending van de Bundesliga en de Champions League. Ook wordt ze bij de Duitse tak van RTL ingezet voor interlands van Duitsland.

Maar juist vanwege deze taken heeft ze haar zinnen niet op de oude job van haar pa gezet. "Op dit moment ben ik heel blij met mijn werkzaamheden", zegt ze. "Ik zal eerder wat minder moeten gaan werken dan dat ik er nog wat bij ga doen." Wel vindt ze het een geweldige show en ze heeft al eens bijdrages geleverd. "Ik ben al enkele keren te gast geweest. Ik heb het vermoedelijk honderd miljoen keer gekeken op televisie. Het is een cultshow, zo simpel is het. En wie weet wat de toekomst zal brengen?"

Prijzen

Bij BILD zijn ze fan van de familie Wontorra. Zowel senior als zijn dochter hebben van de Duitse krant een prijs gekregen. Haar vader kreeg de titel voor beste presentator al tien jaar geleden. "Ik ben wel tweemaal zo jong als hij toen hij de prijs kreeg", grapt Wontorra. "Maar even serieus, er zit geen concurrentiestrijd in onze familie. We fungeren als een goed sportsteam. Een voor allen, allen voor een."

"Ik ben mijn ouders dankbaar dat ze mij hebben geleerd om ambities en dromen te hebben, maar ook om ze na te jagen", zo gaat ze door. "Ja, het is waar, ik ben wel een beetje een workaholic. Dat woord is niet louter positief, maar ik ben er wel trots op dat ik vol energie mijn dromen najaag."