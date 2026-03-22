Niet alleen Jutta Leerdam en Jake Paul zijn druk in de weer met hun sporten (respectievelijk schaatsen en boksen), ook Nina Agdal, het schoonzusje van de Nederlandse topschaatsster, blijkt ook een bloedfanatieke sporter.

Paul en Leerdam zijn een bekend koppel, maar ook Logan Paul, de broer van Jutta’s verloofde, en Agdal staan volop in de schijnwerpers. De Deense schoonzus van Leerdam verwierf vooral bekendheid als fotomodel. De 33-jarige brak door dankzij haar optreden in de jaarlijkse Swimsuit Edition van Sports Illustrated, waar ze in 2012 werd uitgeroepen tot Rookie of the Year. Twee jaar later prijkte ze zelfs op de cover.

Ook in de jaren daarna was ze regelmatig te zien in de Swimsuit Edition en liep ze modeshows voor onder meer Victoria’s Secret. Agdal beperkt zich echter niet alleen tot modellenwerk, want ook op het rugbyveld staat ze haar mannetje.

Fanatiek op het veld

Dat blijkt uit een video die Agdal zaterdag op Instagram plaatste. Daarin dribbelt ze vlot met de bal over het veld en laat ze zien behoorlijk fanatiek te zijn. "Mama's wilde avonden uit ziet er anders uit deze dagen", schrijft ze in het bijschrift.

Naast een potje rugby houdt Agdal zich ook op een andere wijze bezig met haar fitheid. Sinds 2020 verdient ze namelijk haar geld als fitfluencer. Ze zette een eigen methode op om af te vallen en fit te worden en verkoopt allerlei producten die daarbij zouden helpen. Ook zet ze zich in voor 'waardering van het lichaam'.

Bijzondere jaren

Agdal en Paul begonnen met daten in 2022, waarna ze in 2024 een kindje ter aarde brachten: Esmé Agdal Paul. In augustus 2025 stapten de twee in het huwelijksbootje in Italië. Leerdam en haar geliefde waren ook bij de trouwerij aanwezig.

In het verleden had Agdal relaties met onder meer Leonardo DiCaprio (2016-2017), Maroon 5-zanger Adam Levine en Jack Brinkley-Cook, de zoon van supermodel Christie Brinkle.