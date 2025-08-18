Diletta Leotta, een bekende sportjournaliste en de vrouw van Loris Karius, zorgt ervoor dat haar fans haar niet vergeten. Ze post bijna dagelijks nieuwe beelden op Instagram waarop ze schaars gekleed is. Dit is haar echter duur komen te staan.

Velen beschouwen Leotta als de mooiste sportjournaliste ter wereld. De Italiaanse is niet alleen razend populair in haar eigen land, maar ook wereldwijd. Haar Instagram-profiel telt meer dan 9 miljoen volgers. De media schrijven regelmatig over haar privéleven, vooral over haar relatie met de Duitse doelman Karius, met wie ze een tweejarige dochter heeft.

Ook de kledingstijl van Leotta is een veelbesproken onderwerp. Ze staat bekend om haar gewaagde outfits, wat haar vaak op kritiek komt te staan, met name de kleding die ze voor haar werk kiest.

Mogelijke ban

Ook Instagram is kritisch op haar kledingkeuze. Zo verwijderde het platform onlangs een reeks foto's uit de sportschool waarop ze schaars gekleed poseerde. Hierdoor riskeert ze zelfs een ban op het medium, zo melden verschillende Italiaanse media.

Toch weerhield dit Leotta er niet van om opnieuw schaars geklede foto’s te delen. In een recente post poseert ze in een gebloemde bikini, gefotografeerd op Sicilië, waar ze vandaan komt.

Onder de post stroomden de reacties binnen, voornamelijk complimenten als "Je bent prachtig", "Ik ben sprakeloos", "Prachtige bikini", "Wauw", "Perfect" of "Je staat in vuur en vlam."

Liefde op het eerste gezicht

Leotta is inmiddels al een paar jaar samen met Schalke 04-doelman Karius. De twee ontmoetten elkaar tijdens een mode-evenement in Parijs in 2022. Het was liefde op het eerste gezicht. "Loris kwam de kamer in en ik zei: 'Meiden, de man van mijn leven is gearriveerd'. Dat was echt geweldig", zo zei ze volgens Bild.

De doelman zette de eerste stap door een praatje te beginnen, en al snel raakten ze in een diep gesprek dat tot vier uur ’s nachts doorging. Leotta omschrijft het moment dan ook als 'liefde op het eerste gezicht'.

Niet veel later raakte Leotta zwanger van de doelman. "Dat maakte me bang", zo herinnert ze zich, "maar ik was ook erg blij met Loris. Het was liefde van de hoogste graad. We waren door het dolle heen." In augustus werd dochter Aria geboren, toevallig op dezelfde dag als moeder Leotta.