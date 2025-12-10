Ajax moest een ellenlange reis naar Azerbeidzjan maken voor het Champions League-duel met Qarabag. Maar de Amsterdammers zijn niet de enige die de dik 4000 kilometer afleggen. Buiten de ruim 1400 fans zit er ook bijzonder bezoek uit Maassluis bij.

Ajax speelt precies een week na de uitwedstrijd bij Qarabag uit bij de amateurs van Excelsior Maassluis in de Eurojackpot KNVB Beker. Speciaal om Ajax te scouten maakte ook Martin, de teammanager én materiaalman de lange reis naar hoofdstad Bakoe. "Ik doe eigenlijk van alles wat bij Excelsior Maassluis en volg Ajax al jaren. Nu ben ik als een soort van scout door onze trainer hier naartoe gestuurd. Ik ga vooral voor Ajax hier naartoe", legt hij uit aan ESPN voor het stadion van Qarabag.

'Hij luistert daar toch niet naar'

"Ik weet eigenlijk ook dat alles wat ik zeg tegen onze trainer over tactiek, hij niet hoort. Daar luistert hij niet naar. Hij zorgt dat ik moet regelen dat de tenues klaarliggen, de bus op tijd geregeld is en dat het eten verzorgd is. Dat verwacht hij van mij." Of de amateurclub de reis van de Ajax-fan dan ook bekostigt om de 'scouting' te verzorgen, daar rekent materiaalman Martin niet op. "We zijn een kleine club qua budget, dus dat zit er niet in. Maar mochten we woensdag winnen, dan kan er iets worden geregeld."

Druk programma

Ajax is de laatste twee wedstrijden foutloos geweest tegen FC Groningen en Fortuna Sittard. Maar daarvoor waren de Amsterdammers dolend. In de Champions League staat de club nog altijd op nul punten en is de club uitgegroeid tot het lachertje van Europa. In de competitie wacht na de verre trip naar Azerbeidzjan zondag alweer de Klassieker tegen Feyenoord in de eigen Johan Cruijff Arena. Drie dagen later wacht dan dus de bekerwedstrijd bij Excelsior Maassluis.

Excelsior Maassluis

Excelsior Maassluis heeft er al twee bekerrondes op zitten. Eerst schakelde het Hoogeveen uit en in de eerste ronde werd Eredivisionist Excelsior uitgeschakeld. Ajax was door de Europese verplichtingen vrij in de eerste rondes van de beker.