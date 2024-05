Kelly Piquet duikt op aan de Franse kust voor 'thuisrace' Max Verstappen

Kelly Piquet reist samen met Max Verstappen de wereld over. Waar haar vriend in de auto Formule 1-races wint, daar ziet Piquet de mooiste plekken van onze aarde. Nu is ze even terug 'thuis', want Piquet en Verstappen wonen in Monaco.

Daar staat komend weekend de Grand Prix van Monaco op het programma. Deze race staat bekend als veruit de moeilijkste op de F1-kalender, maar vaak ook de saaiste om te kijken. Omdat de straten zo nauw zijn, is het nagenoeg onmogelijk om in te halen. Wél is de race geliefd bij de fans om te bezoeken, vanwege alle glitter and glamour.

Max Verstappen kan uitslapen vergeten met Kelly Piquet en Penelope: 'We hebben een automatische wekker' Max Verstappen (26) heeft alles dik voor elkaar. De F1-racer heeft de beste auto van de grid, veroverde drie WK-titels achter elkaar, begint het seizoen 2024 met vijf pole positions op rij en kan de komende jaren op recordjacht. En ook in de liefde gaat het steady: hij is al sinds oktober 2020 met Kelly Piquet een kopppel.

Zo stelen de vriendinnen van de F1-coureurs vaak de show en Piquet neemt daar alvast een voorproefje van. Zij was een paar dagen geleden aan de kust van Monaco te vinden en reisde vervolgens af naar het Franse Cannes. Piquet woonde in haar jongste jaren ook al in Zuid-Frankrijk en kent de regio dus op haar duimpje.

Filmfestival in Cannes

Daar is momenteel het Filmfestival van Cannes bezig, dat tot en met 25 mei duurt. Desondanks deelde Piquet wederom alleen beelden van het strand en de tentjes waar ze zich begaf. Zo gaf ze maar wat graag aan dat ze bij (de boetiek) Miu Miu was.

De olympische vlam kwam ook nog langs in Cannes, terwijl het daarvoor nog in een zwaarbeveiligd Marseille was aangekomen. Op 27 juli beginnen de Olympische Spelen in Parijs.

Max Verstappen in Monaco

Verstappen won al twee keer in Monaco, waaronder afgelopen seizoen. Hij liet zich niet in de war brengen door wat regendruppels en bracht zijn Red Bull als eerste over de streep. De Nederlander was ook de snelste in 2021, tussendoor won Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez ook een keer. De Mexicaan staat erom bekend altijd goed te zijn op stratencircuits.

Toen Verstappen vorig jaar won in Monaco, vierde hij dat samen met Piquet. Het Braziliaanse model deelde op haar Instagram beelden van feestjes, lekker eten en luxe boottochtjes.